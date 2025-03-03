Трамп разорвет ЕС и раздавит его членов по одиночке – Риттер

Елена Острякова.  
03.03.2025 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 673
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


У американского президента Дональда Трампа нет никаких проблем с Европой ни по одному вопросу.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире интернет-канала «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У американского президента Дональда Трампа нет никаких проблем с Европой ни по одному вопросу....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Европа ничего не может сделать, чтобы помешать Дональду Трампу достичь своих целей. Если Европа продолжит сопротивляться, то заплатит очень высокую цену. Она не способна стоять на свои ногах. Если европейцы решат объединиться, чтобы противостоять США, то США просто воспользуются тактикой разделения, изоляции и завоевания отдельных стран, которые создают больше проблем. Им причинят столько боли, что их политическая система рухнет», – сказал Риттер.

Он считает, что Европа совершает самоубийство, потому что не понимает, что главная не она, а США, которые решили, что на Украине будет мир, а отношения с Россией улучшатся, чтобы избежать ядерной войны.

«Поэтому любой, кто выступает против американской политики, это не просто тот, кто с ней не согласен. Это вопрос выживания США и всего мира. Если вы выступаете против мирного плана Америки на Украине и ее попыток примириться с Россией, то вы становитесь угрозой национальной безопасности США, и мы будем относиться к вам соответственно.

Вы будете уничтожены, но не физически. Мы за полгода разрушим экономику любой европейской страны и свергнем их правительство», – заключил Риттер.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить