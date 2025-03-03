Трамп разорвет ЕС и раздавит его членов по одиночке – Риттер

У американского президента Дональда Трампа нет никаких проблем с Европой ни по одному вопросу.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире интернет-канала «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа ничего не может сделать, чтобы помешать Дональду Трампу достичь своих целей. Если Европа продолжит сопротивляться, то заплатит очень высокую цену. Она не способна стоять на свои ногах. Если европейцы решат объединиться, чтобы противостоять США, то США просто воспользуются тактикой разделения, изоляции и завоевания отдельных стран, которые создают больше проблем. Им причинят столько боли, что их политическая система рухнет», – сказал Риттер.

Он считает, что Европа совершает самоубийство, потому что не понимает, что главная не она, а США, которые решили, что на Украине будет мир, а отношения с Россией улучшатся, чтобы избежать ядерной войны.

«Поэтому любой, кто выступает против американской политики, это не просто тот, кто с ней не согласен. Это вопрос выживания США и всего мира. Если вы выступаете против мирного плана Америки на Украине и ее попыток примириться с Россией, то вы становитесь угрозой национальной безопасности США, и мы будем относиться к вам соответственно.

Вы будете уничтожены, но не физически. Мы за полгода разрушим экономику любой европейской страны и свергнем их правительство», – заключил Риттер.