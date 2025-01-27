Трамп преувеличил проблемы в экономике России – Карасев

Экономика России не находится в тяжелом положении, как об этом заявлял недавно президент США Дональд Трамп.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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