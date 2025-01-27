Трамп преувеличил проблемы в экономике России – Карасев
Экономика России не находится в тяжелом положении, как об этом заявлял недавно президент США Дональд Трамп.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу пугалок Трампа, что у них экономика. Понятно, это он сгущает: «Смотрите, я делаю России добро, экономику я спасаю». У них дефицит государственного бюджета в этом году 1,7%. У них торговый профицит, они продают больше, чем импортируют. У них в этом году больше дохода от нефти, чем было в предыдущем году. У них в экспортно-импортных расчетах увеличилась доля рубля. Примерно 45−47% в рублях идет торговля на импорте и на экспорте. У них валютная выручка выросла во много раз.
Торговый профицит — это значит, что валюты поступают больше, чем уходит. А Россия, как до Советского Союза, так и после – это страна, которая очень чувствительна к валютам, к приходу, притоку или оттоку валюты. Вот и все. Поэтому Трамп это прекрасно понимает. Да, инфляция есть, да, Путин, по-моему, вчера выступал, сказал, надо проиндексировать, вышли за рамки, скажем, целевых показателей, инфляции на 24-й год. Ну это проблема не такая уж самая сложная для, скажем, ее купирования и для экономики. Да, есть проблемы, конечно, но это не те, которые экономику разрывают», – заявил Карасев.
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