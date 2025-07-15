Трамп предоставил России график ударов по Украине – американский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Озвучив свой 50-дневный ультиматум в отношении России, президент США Дональд Трамп, по сути, дал президенту РФ Владимиру Путину график боевых действий до конца лета, по результатам которых можно будет заключить сделку.

Об этом на канале «The Duran» заявил американский юрист и политолог Эдвард Барнс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

При этом, по мнению Барнса, дальнейшая помощь Украине и ввязывание в конфликт новой администрации – это непопулярные в США меры.

«Я все время пытаюсь напомнить своим друзьям в США, которые настроены против Путина, я говорю, вы не хотите знать, кто придет на смену Путину в России? Потому что, если вы думаете, что Путин плохой, подождите, пока не увидите его преемника. Это будут более националистически настроенные, более агрессивные люди, которых меньше волнуют законы и все такое, чем Путин. Так что это не изменит ход войны, это дает России график», – отметил он.