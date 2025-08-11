Трамп предложил России что-то покруче Украины, – депутат Госдумы

Встреча на Аляске нужна Трампу, чтобы отвлечь внимание от провалов его администрации. Россия согласилась на саммит не просто так – речь может идти не об Украине, а о более крупном и долгосрочном сотрудничестве со Штатами.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

«Если встреча согласована, если Путин на нее согласился, и если он даже согласился на то, чтобы она произошла на территории США, это означает, что там есть, что подписать и что говорить. У России на руках абсолютно все козыри, США сделать не могут ничего. В принципе, все, что они могли сделать, они при Обаме и Байдене уже выложили на стол.

Эта встреча нужна, прежде всего, Трампу, поэтому он и прислал своего гонца – Трампу нужно спасать лицо каким-то образом, у него сплошные провалы везде и во всем.

Мы можем спасать его лицо совершенно не бесплатно. Мы получаем какую-то реальную выгоду, серьезную, в обмен на то, что Трамп сможет потешить свое самолюбие, заявить о том, что он «миротворец».

Вопрос только в том, что они нам предлагают, возможно эта вещь вообще не связана никак с Украиной.

Это может быть вещь, которая может быть связана с Северным морским путем, с Аляской в том числе, с какой-нибудь совместной добычей чего-нибудь, со строительством станции на Аляске и так далее. То есть, с каким-то серьезным, мощным, долгосрочным сотрудничеством.

А по Украине они просто ограничатся только общими заявлениями о том, что нужен мир, что нужно отойти на ту или иную сторону, поменяться землями, там еще чем-то», – заявил Матвейчев.