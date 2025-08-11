Трамп предложил России что-то покруче Украины, – депутат Госдумы

Максим Карпенко.  
11.08.2025 14:06
  (Мск) , Москва
Просмотров: 249
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Встреча на Аляске нужна Трампу, чтобы отвлечь внимание от провалов его администрации. Россия согласилась на саммит не просто так – речь может идти не об Украине, а о более крупном и долгосрочном сотрудничестве со Штатами.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

Встреча на Аляске нужна Трампу, чтобы отвлечь внимание от провалов его администрации. Россия согласилась...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если встреча согласована, если Путин на нее согласился, и если он даже согласился на то, чтобы она произошла на территории США, это означает, что там есть, что подписать и что говорить. У России на руках абсолютно все козыри, США сделать не могут ничего. В принципе, все, что они могли сделать, они при Обаме и Байдене уже выложили на стол.

Эта встреча нужна, прежде всего, Трампу, поэтому он и прислал своего гонца – Трампу нужно спасать лицо каким-то образом, у него сплошные провалы везде и во всем.

Мы можем спасать его лицо совершенно не бесплатно. Мы получаем какую-то реальную выгоду, серьезную, в обмен на то, что Трамп сможет потешить свое самолюбие, заявить о том, что он «миротворец».

Вопрос только в том, что они нам предлагают, возможно эта вещь вообще не связана никак с Украиной.

Это может быть вещь, которая может быть связана с Северным морским путем, с Аляской в том числе, с какой-нибудь совместной добычей чего-нибудь, со строительством станции на Аляске и так далее. То есть, с каким-то серьезным, мощным, долгосрочным сотрудничеством.

А по Украине они просто ограничатся только общими заявлениями о том, что нужен мир, что нужно отойти на ту или иную сторону, поменяться землями, там еще чем-то», – заявил Матвейчев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить