Трамп понятия не имеет, что происходит на Украине

Президент США Дональд Трамп не владеет ситуацией о происходящем на Украине.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп плохо информирован, помните, мы четыре года были с ним в качестве президента, и он часто был плохо информирован, это было то, с чем мы смирились в отношении Трампа… Конечно, я не сравниваю его с другими президентами. Я думаю, что Джордж Буш был плохо информирован, Обама. Я думаю, что они все были плохо информированы. Но Трамп – не политик, не инсайдер, понимаете, он не был сыном президента.

Он не был политиком, активистом или кем-то в этом роде, потому что он пришел извне, и понятно, что он мог не получить информацию, которой располагают его знакомые, в отличие от других президентов. Но он уже неделю как президент. У него есть разведывательное сообщество, которое должно предоставлять ему информацию. И кажется, что-то, что он сказал на прошлой неделе, было совершенно не основано на разведанных. В этом случае президенту будет сложно», – заявила Квятковски.