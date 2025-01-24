Трамп побоялся забить «священную корову» под названием «помощь Украине»

Елена Острякова.  
24.01.2025 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Президент США Дональд Трамп затормозил поставки оружия на Украину, чтобы провести расследование.

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп затормозил поставки оружия на Украину, чтобы провести расследование. Об этом...

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«Так что на данный момент на всех складах в Польше, Литве, Румынии и вдоль границ ничего не отправляется на Украину. Это связано с 90-дневным замораживанием иностранной помощи, которое может продлиться гораздо больше, пока они расследуют эту катастрофу», – сказал Макгрегор.

Сам он считает, что поставки на Украину нужно полностью отменить.

«Честно говоря, я думаю, что президент Трамп вместо того, чтобы открыто выступить против священной коровы под названием «помощь Украине», ищет способ остановить ее, помешать ей, провести аудит и расследование, не прекращая ее полностью. Это, вероятно, позволит избежать немедленной конфронтации с Конгрессом. Трамп уволил всех ключевых людей, связанных с военной помощью Украине в министерстве обороны, что тоже хороший ход», – сказал Макгрегор.

Он предполагает, что несмотря на то, что проверка продлится долго, украинские чиновники уже бегут из страны с наворованными деньгами.

«Им еще предстоит долгий путь. Но я не думаю, что будет лишним поискать дорогие «мерседесы», «порше» и другие автомобили, которые на большой скорости едут из Киева до польской границы и дальше, возможно с кучей наличных денег, сколько смогут увезти», – сказал Макгрегор.

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