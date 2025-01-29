Трамп парализовал структуру, выдававшую гранты США по всему миру – идет проверка ее деятельности

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Reuters пишет, что администрация Дональда Трампа отправила в административный отпуск около 60 старших сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) – правительственной структуры, ответственной за распределение грантов по всему миру.

У Трампа призвали сотрудников USAID способствовать трансформации подхода Вашингтона к распределению помощи в соответствии с политикой «Америка превыше всего» и пригрозила «дисциплинарными мерами» в отношении тех, кто не будет следовать этим указаниям.

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«Во внутренней записке сотрудникам USAID сообщается, что новое руководство обнаружило в агентстве действия, которые «похоже, были направлены на обход указов президента и волеизъявления американского народа», – говорится в публикации.

«В результате мы отправили ряд сотрудников USAID в административный отпуск с сохранением полной заработной платы до дальнейшего уведомления, пока мы проводим анализ этих действий», — cообщается в записке, подписанной исполняющим обязанности администратора Джейсоном Греем, копия которой оказалась в распоряжении Reuters.

В записке не уточняется, сколько человек затронуто этим решением, но источники сообщили Reuters, что речь идет примерно о 57-60 ключевых сотрудниках высшего звена.

Под административный отпуск попали сотрудники, занимавшие руководящие должности почти во всех бюро USAID в Вашингтоне, включая сферы энергетической и водной безопасности, образования детей и цифровых технологий. Среди затронутых оказались сотрудники юридического отдела агентства.

Между тем, демократы говорят, что действия новой команды Белого дома ставят под угрозу миллиарды долларов жизненно важной помощи от крупнейшего в мире донора. В 2023 финансовом году США выделили $72 миллиарда на международную помощь, что составило 42% от всего гуманитарного финансирования, отслеживаемого ООН в 2024 году.

«Люди называют это «резней понедельника», — жалуется Reuters Франциско Бенкосме, возглавлявший политику USAID в отношении Китая до начала этого месяца.

«Это решение подрывает нашу национальную безопасность и дает преимущества нашим противникам… Вместо того чтобы сосредоточиться на Китае, Северной Корее или России, администрация Трампа атакует госслужащих, которые работали при разных администрациях, включая первую администрацию Трампа», — добавил Бенкосме.

Один из старших сотрудников, отправленных в отпуск, заявил, что они пытались помочь в выполнении указов президента. «Это серьезный демонтаж всего агентства» — сказал он.

В публикации отмечается, что с момента возвращения к власти на прошлой неделе Трамп уже уволил или перераспределил сотни сотрудников в нескольких федеральных агентствах, пытаясь выполнить обещание реорганизовать бюрократию, которую он считал враждебной к нему во время его первого срока с 2017 по 2021 год.