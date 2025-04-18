Трамп отгрузит нашим врагам любое оружие и будет давить нас санкциями твёрдо и расчётливо – эксперт
Президент США Трамп к 100 дням на посту главы Белого дома может ввести новый пакет санкций против России, если к этому времени не достигнет какого-нибудь значительного успеха в разрешении украинского кризиса.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог, журналист Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Допустим, мы сказали: снимите санкции, чтобы восстановить авиасообщение. Чтобы «Аэрофлот» мог летать и, соответственно, западные компании получили возможность летать над Россией. Нет, от этого отказ. Поэтому то, что он может принять санкции, никаких у меня сомнений нет.
Он же продлил санкции, которые Байден ввел год назад и ещё какие-то вещи подтвердил. У него в руках этот «кнут» санкций и пошлин, и он его использует не только против России, но и против других стран, того же Китая. Но, тем не менее, мы должны понимать – он нам не сват, не брат, не союзник. Он наш, скажем аккуратно, соперник и оппонент.
И в этом случае он будет против нас применять любые методы – если он вводит пошлины против своих союзников из Евросоюза, и от Дании, с которой состоит в НАТО, требует отдать Гренландию, то как он будет обращаться с Россией? Точно так же», – уверен обозреватель.
По его мнению, Трампу не интересно прекращение войны на Украине – Трампу интересно, чтобы эта война приносила США доход.
«Он хочет, чтобы эту войну вели европейские союзники Украины на свои собственные деньги – вы занимайтесь, а мы вам оружие поставим, только платите за него. Разведданные надо? Пожалуйста, мы поставим, только купите их. Вот о чём идёт речь.
Когда Зеленский обратился к США с просьбой предоставить 10 систем Patriot, ему сразу же с той стороны звучит вопрос: а кто платить будет? Потому что американцы бесплатно или под будущие обещания не дадут ему эти системы, и надо найти какую-то страну, которая будет за это платить. И это будет Евросоюз», – заключил Светов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: