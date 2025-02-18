Трамп объявил войну Европе

Для президента США Дональда Трампа не имеет значения, как завершится украинский конфликт.

Через вовлечение в урегулирование конфликта на Украине Дональд Трамп фактически объявляет Европе войну.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп понимает, что за эти четыре года ему предстоит сделать больше, чем раньше, и он готов к более радикальным шагам, чтобы успеть реализовать свою политическую установку. В каком-то смысле ситуация благоприятна – он уже не ограничен будущей электоральной мотивацией. Европа должна это учитывать, это не просто резкие заявления, которые предполагают дальнейший торг… Вэнс показал, что в Германии говорить не с кем . А с кем? В европейских странах внутренние политические кризисы один за другим, а кто может взять на себя роль представителя Европы? В этом смысле Кая Каллас права, когда говорит, что Трамп хочет воевать с союзниками. Он этого не скрывает», – сказал Данилов.

В связи с этим, по его мнению, конфликт на Украине – лишь инструмент для Трампа.

«Мне представляется, что Трампу неважно урегулирование конфликта на Украине, ему важно разыгрывать карту украинского урегулирования в отношениях с партнёрами – и на российском направлении, и с европейцами. В принципе, его устраивает любой исход, потому что, разыгрывая эту карту, он постоянно усиливает свои позиции, в том числе, внутри США и в отношениях с Россией.

Что получат европейцы? Ничего. Перед ними более серьёзные вызовы, чем со стороны России и Китая. Хотите играть роль? Играйте. Но тогда вы должны предпринять очень серьёзные шаги с точки зрения коррекции своей стратегии и по ресурсному обеспечению новых стратегических установок.. Да, он действительно будет в этом смысле воевать с глобалистской Европой», – добавил эксперт.