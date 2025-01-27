Трамп не сможет пойти на требования Путина. Россия продолжит наступление – американский профессор

Анатолий Лапин.  
27.01.2025 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Единственный вариант завершения конфликта на Украине и установления прочного мира – это признание того, что она никогда не станет членом НАТО.

Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью телеведущему Глену Гринвальду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственный вариант завершения конфликта на Украине и установления прочного мира – это признание того,...

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«Ну вопрос, который нас действительно волнует, заключается в том, сможете ли вы достичь соглашения, которое приведет к реальному миру, к реальному мирному соглашению. Или вы закончите тем, что у вас будет замороженный конфликт, перемирие, когда знаете ли боевые действия прекратятся, и будет соглашение не возобновлять их, но не будет реального мирного соглашения.

Вопрос в том, чего вы добьетесь. По моему мнению, и я надеюсь, что ошибаюсь, но вы не сможете заключить значимое мирное соглашение, потому что, как мне кажется, Трамп не сможет принять два основных условия, на которых настаивает Путин.

Первое, Путин говорит, что Запад и Украина должны признать аннексию не только Крыма, но и четырех восточных областей, которые сейчас захвачены Россией, то есть мы должны признать это как постоянную черту международной политики. И второе, мы должны согласиться, что Украина никогда не вступит в НАТО, она должна быть по-настоящему нейтральной страной. То есть она даже не сможет быть фактическим членом НАТО, как это было в последние годы. Я думаю, что Трампу будет почти невозможно принять эти два условия

Единственный способ закончить войну, это признать, что Украина никогда не станет частью НАТО. А мы до сих пор не можем признать это. Мы просто говорим, что Украина станет частью НАТО. И пока мы настаиваем на том, что Украина станет частью НАТО, русские будут продолжать наступление», – завил Миршаймер.

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