Трамп не сможет пойти на требования Путина. Россия продолжит наступление – американский профессор

Единственный вариант завершения конфликта на Украине и установления прочного мира – это признание того, что она никогда не станет членом НАТО.

Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью телеведущему Глену Гринвальду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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