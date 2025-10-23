Трамп не сделает достаточно, чтобы изменить ход конфликта на Украине – Болтон

Анатолий Лапин.  
23.10.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 147
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп продолжит предоставлять Украине разведданные, но не даст ей того, что позволит изменить ход конфликта.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Доминика Пресля заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп продолжит предоставлять Украине разведданные, но не даст ей того, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ну, я думаю, что, по крайней мере, он продолжает оказывать некоторую военную помощь и предоставляет разведданные, но я не думаю, что он сделает достаточно, чтобы изменить ход войны.

Несмотря на множество вполне обоснованных причин, он не ввел санкции против России за продажу нефти и газа. Отчасти это связано с тем, что санкции США и ЕС против России в этом отношении плохо работают.

Если бы мы хотели, чтобы Россия не зарабатывала твердую валюту на международных продажах нефти и газа, мы бы просто запретили их экспорт, а не водили механизм ограничения цен. Потому что политики боялись, что цены на бензин вырастут, если мы полностью запретим экспорт российской нефти на международный рынок», – рассуждал Болтон.

«Он ввел санкции против Индии, но не против Китая, который покупает гораздо больше российской нефти и газа, чем Индия. Так что, если бы он действительно хотел изменить политику США, он бы ввел новые тарифы и санкции против России, чего он не сделал, и честно говоря, я не думаю, что он это сделает», – заключил Болтон.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить