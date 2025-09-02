Трамп не просто не хочет мира, он хочет вечной войны – украинский социолог
Киев и его западные хозяева могут сколько угодно говорить о стремлении к миру, но на деле они хотят вечной войны.
Об этом в интервью политологу Александру Лазареву заявил эмигрировавший из Украины социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы в душе наивно полагаем, что [Трамп и его союзники] хотят результата. Ничего подобного, они хотят, чтобы процесс длился вечно.
Смотрите, минский процесс длился восемь лет. Сейчас Трамп обещал «мы за сутки закончим войну». Он в январе стал президентом, девятый месяц пошёл. И что, что-то случилось?», – возмутился Копатько.
Он подчеркнул, что Киев и Запад могут имитировать какие-то «мирные» инициативы, но они никогда не реализуются.
«Я напомню, что в мае всё постсоветское пространство готовилось к выборам на Украине. Уже варианты были, перечень игроков, партий. Эти выборы уже должны были закончиться.
Но мало того, что этого ничего не происходит – мы не понимаем, как будет развиваться ситуация дальше. Просто США в нынешней ситуации важно иметь с Россией диалог», – добавил социолог.
