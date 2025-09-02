Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев и его западные хозяева могут сколько угодно говорить о стремлении к миру, но на деле они хотят вечной войны.

Об этом в интервью политологу Александру Лазареву заявил эмигрировавший из Украины социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в душе наивно полагаем, что [Трамп и его союзники] хотят результата. Ничего подобного, они хотят, чтобы процесс длился вечно. Смотрите, минский процесс длился восемь лет. Сейчас Трамп обещал «мы за сутки закончим войну». Он в январе стал президентом, девятый месяц пошёл. И что, что-то случилось?», – возмутился Копатько.

Он подчеркнул, что Киев и Запад могут имитировать какие-то «мирные» инициативы, но они никогда не реализуются.