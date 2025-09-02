Трамп не просто не хочет мира, он хочет вечной войны – украинский социолог

Максим Столяров.  
02.09.2025 20:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 101
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Киев и его западные хозяева могут сколько угодно говорить о стремлении к миру, но на деле они хотят вечной войны.

Об этом в интервью политологу Александру Лазареву заявил эмигрировавший из Украины социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев и его западные хозяева могут сколько угодно говорить о стремлении к миру, но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы в душе наивно полагаем, что [Трамп и его союзники] хотят результата. Ничего подобного, они хотят, чтобы процесс длился вечно.

Смотрите, минский процесс длился восемь лет. Сейчас Трамп обещал «мы за сутки закончим войну». Он в январе стал президентом, девятый месяц пошёл. И что, что-то случилось?», – возмутился Копатько.

Он подчеркнул, что Киев и Запад могут имитировать какие-то «мирные» инициативы, но они никогда не реализуются.

«Я напомню, что в мае всё постсоветское пространство готовилось к выборам на Украине. Уже варианты были, перечень игроков, партий. Эти выборы уже должны были закончиться.

Но мало того, что этого ничего не происходит – мы не понимаем, как будет развиваться ситуация дальше. Просто США в нынешней ситуации важно иметь с Россией диалог», – добавил социолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить