Трамп не пошатнул «скалу» китайско-российской дружбы

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Китай приветствует восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

Об этом вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия и США это ведущие мировые державы. Ненормально, если у них нет контактов. Восстановление контактов между Россией и США полезно для всего мира, поскольку содействует стабилизации международной ситуации и восстановлению мировой экономики», – сказал Сюэсян.

Он подчеркнул, что «дружественное сотрудничество Китая и России развивается очень успешно» и основано на взаимной выгоде

«Китайско-российская дружба не подвержена влиянию извне. Наша дружба не направлена против третьей страны и достигла исторического максимума. Наши отношения прочны, как скала. Они нерушимы», – сказал Сюэсян.

Президент РФ Владимир Путин не согласился с утверждением ведущего о том, что Россия и Китай формируют новый миропорядок.