Киевский диктатор Владимир Зеленский прокомментировал сообщения в западной прессе о том, будто администрация Дональда Трампа в последнее время не разрешает ВСУ наносить удары вглубь России американским дальнобойным оружием.

На пресс-конференции по случаю «Дня независимости» Зеленский объявил, что все удары по России наносятся «украинским» оружием.

«Мы используем наше отечественное далекобойное оружие. И мы в последнее время не проговариваем с США такие моменты. Когда-то это было. Вы помните, были разные сигналы относительно наших ударов в ответ на удары по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже про это не вспоминаем», – сказал диктатор.

Таким образом, после встречи в Белом доме с Дональдом Трампом очевидна синхронная игра Киева и Вашингтона – последний давит на Россию, делая вид, будто «отошел» от украинского конфликта и является лишь посредником. Киев применяет оружие НАТО, объявляя его «украинской разработкой» (только сегодня в Крыму и Краснодарском крае объявлялась тревога из-за запуска вражеской авиацией шести ракет Storm Shadow).

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Владимир Путин заявлял, что и американские, и британские ракеты запускаются без участия Украины (ВСУ могут лишь подсказывать цель).