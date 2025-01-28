«Трамп не может повлиять на наступление русских» – Ларри Джонсон
Дональд Трамп может перекрыть Киеву военную помощь и даже надавить на Зеленского, как на Нетаньяху – но и это не изменит планы РФ по освобождению своих конституционных территорий.
Об этом на канале американского блогера Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается финансовой помощи, помощи в виде экономической поддержи, помощи НПО – да, она была прекращена не только для Украины, но и для всех, кроме Израиля и Египта. Так что Зеленский знает, на что они могут рассчитывать.
По сообщениям, поставки военной техники и боеприпасов продолжаются. Но это поднимает другую проблему – кто будет использовать эту технику? У Украины острая нехватка живой силы, и ситуация не улучшается.
Кстати, главком ВСУ Сырский на прошлой неделе признал, что, возможно, будут проводить новый набор. Они могут набирать по 20 тысяч человек в месяц, но теряют по 40», – сказал Джонсон.
Наполитано спросил, как Трамп может оправдывать продолжение поставок на Украину после своих же слов о безрассудстве Байдена во время его каденции.
«Ему бы следовало немедленно прекратить помощь. И, возможно, он это делает косвенно. Знаете, мы не всегда можем верить тому, что видим на публике, потому что он также делает кое-что неожиданное за кулисами. Например, прекращение огня в Израиле, он сыграл в этом решающую роль. Это действительно перевернуло ситуацию с правительством Нетаньяху.
Я думаю, что то же самое может произойти и с Украиной. Но что бы ни делал Трамп, это не изменит того, что делает и будет делать Россия в ближайшие недели. За выходные пали несколько ключевых населённых пунктов, включая Новосёлку, которая была одним из главных центров логистики», – ответил бывший ЦРУшник.
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