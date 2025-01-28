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Дональд Трамп может перекрыть Киеву военную помощь и даже надавить на Зеленского, как на Нетаньяху – но и это не изменит планы РФ по освобождению своих конституционных территорий.

Об этом на канале американского блогера Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается финансовой помощи, помощи в виде экономической поддержи, помощи НПО – да, она была прекращена не только для Украины, но и для всех, кроме Израиля и Египта. Так что Зеленский знает, на что они могут рассчитывать. По сообщениям, поставки военной техники и боеприпасов продолжаются. Но это поднимает другую проблему – кто будет использовать эту технику? У Украины острая нехватка живой силы, и ситуация не улучшается. Кстати, главком ВСУ Сырский на прошлой неделе признал, что, возможно, будут проводить новый набор. Они могут набирать по 20 тысяч человек в месяц, но теряют по 40», – сказал Джонсон.

Наполитано спросил, как Трамп может оправдывать продолжение поставок на Украину после своих же слов о безрассудстве Байдена во время его каденции.