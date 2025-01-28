Трамп накажет Зеленского за непокорность. Британия и ЕС не помогут – киевский политолог
В случае, если Украина откажется выполнять мирные инициативы, которые ей предложит президент США Дональд Трамп, он может пойти на жесткие меры.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Большого желания следовать инициативам Трампа в плане прекращения войны, на Банковой энтузиазма не испытывают, очевидно. Но выступить оппонентом и сказать: «Нет, мы на такой похабный мир не пойдем» тоже не могут. Ну вот и крутятся, как могут, в этой ситуации. Но еще раз подчеркиваю, что если Трамп увидит сопротивление, нежелание, ну, последствия, как бы, ситуация с Колумбией показывает, что реакция будет незамедлительной…
А вот рассчитывать на то, что Евросоюз и Британия подставят плечо, ну, это может только очень наивный человек, либо незнакомый с арифметикой. Просто взять экономические, военные возможности Евросоюза и Британии. И все становится на свои места. Две трети военной помощи и финансовой помощи – это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки – вот, сермяжная правда жизни. А попробуйте потянуть это в условиях не лучшей экономической и финансовой ситуации – ну, как говорят, политика – это искусство реального. Здесь никакой реальности не вижу. Да, Британия может похлопать по плечу, как Борис Джонсон: «А давайте воевать дальше». Но это совсем не то, что сегодня нужно», – заявил Золотарев.
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