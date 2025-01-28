Трамп накажет Зеленского за непокорность. Британия и ЕС не помогут – киевский политолог

В случае, если Украина откажется выполнять мирные инициативы, которые ей предложит президент США Дональд Трамп, он может пойти на жесткие меры.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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