Трамп начинает злиться, осознав, что Европа его надула с тарифами

Олег Кравцов.  
17.11.2025 10:03
  (Мск) , Москва
Просмотров: 373
 
Отношения между США и Евросоюзом вновь обостряются.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом свидетельствует интервью торгового представителя США Джеймисона Грира Financial Times.

Главный переговорщик президента США Дональда Трампа по вопросам торговли подчеркивает, что пошлины ЕС все еще высоки, несмотря на заключенное в июле соглашение.

«У них множество правил и нетаможенных барьеров, которые блокируют наш экспорт и ограничивают наш эффективный доступ к рынкам, тогда как у нас исторически был очень широкий доступ к ним… Это абсолютно несбалансировано», — считает Грир.

Издание отмечает, что на следующей неделе Грир отправится в Европу для проведения дополнительных торговых переговоров.

«Комментарии высшего торгового переговорщика Трампа отражают растущую обеспокоенность официальных лиц США медленной реализацией ЕС соглашения, включая сокращение пошлин на американский экспорт на континент», – пишет FT.

Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа жалуется изданию на ЕС:

«Сейчас они как-то медлят со всем этим, и это обидно».

По его мнению, ЕС рискует потерять период лучших отношений с президентом США из-за разногласий между Брюсселем и Вашингтоном по вопросам, связанным с войной на Украине, расходами на оборону и торговлей.

«Мы находимся в моменте, когда президент изменил свои взгляды на Европу… Я надеюсь, что Европа не упустит свою возможность воспользоваться нынешним подходом президента», — добавил чиновник.

