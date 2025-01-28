Трамп может ликвидировать Зеленского, но России от этого будет не легче
Новый президент США Дональд Трамп может пойти на ликвидацию украинского коллеги Владимира Зеленского, потому что это самый простой способ поменять узурпатора.
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чего ждать от Трампа в отношении Украины?», – спросил ведущий.
«Пока что прищемили грантоедов, но это соросячьи выкормыши, этот балласт скорее всего отпадёт. Но останутся ценные для пиндостана кадры, их продолжат кормить.
Будет ли Трамп менять Зеленского – непонятно. Надо придумать способ, как. Проще всего – грохнуть, тогда придётся менять на другого. Я никаких перспектив проведения выборов не вижу.
Посмотрим, что сделает Трамп. Он ненавидит зелебобиков лютой ненавистью, но как их менять – непонятно. Они готовы на всё. Утилизировать мужское население до последнего человека. Зелебобик совпадает с пиндостанскими интересами. Не исключено, что его придётся просто грохнуть, потому что других технических способов от него избавиться, нет.
И вопрос, кто придёт ему на смену, потому что зелебобики за эти годы вросли во все структуры», – сказала Монтян.
«Зачем кому-то на Западе заставлять салорейх капитулировать, пока он ещё может сражаться. Посмотри, насколько медленно движется фронт – никакого обвала не происходит, идут тяжелейшие бои.
Салорейх меняет маленькие куски территории на время. Это время Запад использует, чтобы нарастить свою военную мощь, привести в порядок заброшенные военные заводы, раскочегарить свою военную машину.
Там заводы вводятся вовсю, поднимается военная промышленность, а нам рассказывают сказки о мире, договорняках и всём остальном. И всё, для чего продолжают подкармливать Салорейх – чтобы фронт никуда не рухнул. Да, отгрызаются мизерные куски с лунным пейзажем. Что с этим потом делать – непонятно», – подытожила она.
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