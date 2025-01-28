Новый президент США Дональд Трамп может пойти на ликвидацию украинского коллеги Владимира Зеленского, потому что это самый простой способ поменять узурпатора.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что прищемили грантоедов, но это соросячьи выкормыши, этот балласт скорее всего отпадёт. Но останутся ценные для пиндостана кадры, их продолжат кормить.

Будет ли Трамп менять Зеленского – непонятно. Надо придумать способ, как. Проще всего – грохнуть, тогда придётся менять на другого. Я никаких перспектив проведения выборов не вижу.

Посмотрим, что сделает Трамп. Он ненавидит зелебобиков лютой ненавистью, но как их менять – непонятно. Они готовы на всё. Утилизировать мужское население до последнего человека. Зелебобик совпадает с пиндостанскими интересами. Не исключено, что его придётся просто грохнуть, потому что других технических способов от него избавиться, нет.

И вопрос, кто придёт ему на смену, потому что зелебобики за эти годы вросли во все структуры», – сказала Монтян.