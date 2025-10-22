Трамп ловко качнул диктатора Зеленского – укро-эксперт
Владимира Зеленского однозначно не пригласят на встречу президентов России и США.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Диалога, дискуссии не будет. Поставят в известность или выдвинут условия. К этому всё идёт, судя по вояжу в Вашингтон с весьма сомнительным результатом. Трудно не согласиться, что Трамп повёл себя не как партнёр, мягко говоря, на грани хамства, но тем, не менее имеем, то, что имеем. Поэтому, я думаю, вероятность того, что Зеленский окажется в Будапеште гипотетическая», – сказал эксперт.
Ведущий спросил, не значит ли это, что «в Вашингтоне Трамп предъявил кидок».
«Мы увидели в Вашингтоне трамповские качели. Вспомните, как и накануне Анкориджа Трамп грозил санкциями, был период жёсткой риторики в отношении Кремля, а потом съехал с темы. Ведь мы забываем, почитайте «Искусство сделки», книгу Трампа. Это как раз вписывается в его стиль. Там мало от политика, там больше, конечно, от бизнесмена, как он называет, от барыги, но это Трамп», – добавил Золотарев.
