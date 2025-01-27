Трамп легко согласится с вечным запретом на членство Украины в НАТО

Елена Острякова.  
27.01.2025 14:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 306
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Новый президент США Дональд Трамп без проблем откажет Украине в перспективах войти в НАТО.

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью блогеру Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый президент США Дональд Трамп без проблем откажет Украине в перспективах войти в НАТО....

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«На чем может настаивать Россия и чем могут пожертвовать США, это членство Украины в НАТО. Для Трампа НАТО является анахронизмом, нонсенсом, тем, чем можно в принципе пожертвовать. Для Трампа НАТО является чемоданом без ручки. Его территориальные претензии к членам НАТО Канаде и Дании это показывают. Для него северо-атлантический договор давным-давно похоронен. В его голове нет такого понятия как НАТО. Поэтому, если Путин потребует невступления Украины в НАТО, США очень легко на это согласятся и дадут полные всеобъемлющие гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО», – сказал Бондаренко.

По его мнению, США могут дать согласие на признание линии боевого соприкосновения как будущей госграницы, а все завоеванные территории – российскими.

«На это теоретически тоже может пойти Трамп, тем более, что у него сегодня так же есть территориальные претензии к суверенным государствам. США точно так же требуют признания новой действительности, которая может сложиться в результате их экспансионистской деятельности», – резюмировал эксперт.

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