Трамп хочет «добить» грантовую кормушку USAID, подчинив ее Госдепу и лишив права самой определять свою повестку

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Politico утверждает, что Дональд Трамп не ограничится временной приостановкой выдачи американской помощи зарубежным странам и ревизией грантовых программ. По сведениям издания, в Белом доме обсуждает закрытие головного раздающего такие гранты офиса USAID, как независимого агентства, и включение его в структуру и под контроль Госдепа.

«Дональд Трамп, заморозивший предоставление помощи по линии USAID — Агентства США по международному развитию, теперь обсуждает возможность передачи его функций под контроль Госдепартамента. Об этом рассказали Politico два чиновника, знакомых с ситуацией. Еще пятеро источников, близких к администрации президента, отметили, что конкретных решений пока нет, но независимость USAID под угрозой», – говорится в публикации.

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Трамп уже поставил на паузу множество проектов USAID. Около 60 высокопоставленных сотрудников были отстранены, а сотни контрактников — уволены или отправлены в неоплачиваемые отпуска.

При этом, новый глава агентства так и не был назначен, а фактический контроль перешел к чиновнику из Госдепартамента, что усилило хаос в работе USAID, описывает Politico текущую обстановку.

Источник Reuters утверждает, что Совет национальной безопасности США уже провел обсуждение о передаче USAID под контроль Госдепартамента. Один из американских чиновников подтвердил, что обсуждение ведется. Кроме того, по информации Reuters, Белый дом рассматривает юридические возможности для того, чтобы Трамп мог подписать указ, который лишит USAID независимого статуса.

Предполагается, что такой документ будет подписан уже в ближайшие дни. Reuters сообщает, что с офиса организации, выдающей гранты зарубежным НКО и СМИ уже якобы сняли таблички с логотипом USAID. Лишение USAID самостоятельности и передача под контроль Госдепартамента существенно изменит то, как США распределяют свою иностранную помощь, добавляет Reuters.

Уже предпринятые шаги указывают на то, что USAID в лучшем случае будет сокращаться и слабеть, пишет Politico. Даже если агентство официально не ликвидируют (что почти наверняка потребует одобрения Конгресса), оно может стать меньше, более политически зависимым и потерять возможность самостоятельно определять свою повестку.

В то же время, представитель USAID заявил, что сообщения о его возможном слиянии с Госдепом — это «чистая спекуляция». По его словам, обсуждений на эту тему не было. Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать ситуацию.

Ранее администрация Трампа заморозила программы иностранной помощи для проведения 90-дневной проверки. В 2023 финансовом году США выделили 72 миллиарда долларов на международную помощь. В 2024 году США предоставили 42% всей гуманитарной помощи, отслеживаемой ООН.

В недавнем эфире популярного американского шоу Мегин Келли госсекретарь США Марко Рубио обьяснил логику новой администрации в отношении зарубежной помощи и деятельности USAID.

«Главная цель приостановки — добиться прозрачности. Исторически программы внешней помощи работали без должного контроля. Но если мы говорим: «Финансирование остановлено, пока вы не объясните, на что оно идет», — сразу появляется сотрудничество. Теперь организации должны подавать заявки на получение средств, обосновывая, как их программы способствуют безопасности и интересам США. Некоторые программы будут полностью восстановлены, некоторые частично, а некоторые останутся замороженными. Слишком долго существовал «промышленный комплекс внешней помощи» — организации по всему миру получали миллионы долларов от США без четкого контроля. Нам нужно, чтобы эти расходы соответствовали национальным приоритетам. Например, был скандал по поводу 50 миллионов долларов, якобы потраченных на презервативы для палестинцев. Администрация Байдена опровергает эту цифру, но сам факт показывает наличие бессмысленных трат. Для понимания: из каждого доллара, потраченного USAID, только 12,5 цента доходят до конечных получателей. Остальные средства идут на финансирование бюрократических организаций. Прежде чем я смогу оправдать перед Конгрессом или американцами этот потраченный доллар, мне нужно убедиться, что он попал по назначению. Внешняя помощь должна служить инструментом защиты национальных интересов США, а не быть благотворительностью. Приостановка финансирования позволила ускорить этот пересмотр», – отметил он.

Только на Украине действует 112 проектов USAID на общую сумму 7 млрд долл. Среди прочего, как недавно поведал украинский депутат Марьян Заблоцкий, поддерживающий решение Трампа о заморозке помощи, 297 млн долларов были выделены на такие проекты:

– Поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием «Эбаут»;

– Поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни «Разом» и проведении концертов;

– Проведение организацией «Изменения» (Don’t Take Fake, DTF) резиденции электронной музыки;

– Создание мурала и серии культурных событий организацией «CUKR»;

– Создание реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах;

– Выпуск первой серии проекта «КолледжCheck»;

– Выпуск второго сезона проекта «Украинские дворцы. Золотая эра».