Трамп как ни в чём не бывало вооружает Украину

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Поставки американского оружия на Украину продолжаются.

Об этом отставной американский генерал Джек Кейн заявил в интервью «Фокс Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На какое-то время поставки приостановились, но на этой неделе снова начали поступать 155-мм артиллерийские снаряды по распоряжению президента. Снова начали поступать ракеты для системы ПВО «Патриот» и ракеты большой дальности «Хаймерс», – сказал Кейн.

Он подчеркнул, что налогоплательщикам США эта поддержка Украины ничего не стоит, поскольку оружие закупают европейцы.