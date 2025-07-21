Трамп как ни в чём не бывало вооружает Украину

Елена Острякова.  
21.07.2025 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 601
 
Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


Поставки американского оружия на Украину продолжаются.

Об этом отставной американский генерал Джек Кейн заявил в интервью «Фокс Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставки американского оружия на Украину продолжаются. Об этом отставной американский генерал Джек Кейн заявил...

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«На какое-то время поставки приостановились, но на этой неделе снова начали поступать 155-мм артиллерийские снаряды по распоряжению президента. Снова начали поступать ракеты для системы ПВО «Патриот» и ракеты большой дальности «Хаймерс», – сказал Кейн.

Он подчеркнул, что налогоплательщикам США эта поддержка Украины ничего не стоит, поскольку оружие закупают европейцы.

«Вот вам пример. Мы собираемся продать 5 батарей ПВО Швейцарии. Они не входят в НАТО. Эти батареи отправятся в другие европейские страны, например, в Германию. А потом эти батареи передадут Украине», – рассуждал Кейн.

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