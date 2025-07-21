Трамп как ни в чём не бывало вооружает Украину
Поставки американского оружия на Украину продолжаются.
Об этом отставной американский генерал Джек Кейн заявил в интервью «Фокс Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На какое-то время поставки приостановились, но на этой неделе снова начали поступать 155-мм артиллерийские снаряды по распоряжению президента. Снова начали поступать ракеты для системы ПВО «Патриот» и ракеты большой дальности «Хаймерс», – сказал Кейн.
Он подчеркнул, что налогоплательщикам США эта поддержка Украины ничего не стоит, поскольку оружие закупают европейцы.
«Вот вам пример. Мы собираемся продать 5 батарей ПВО Швейцарии. Они не входят в НАТО. Эти батареи отправятся в другие европейские страны, например, в Германию. А потом эти батареи передадут Украине», – рассуждал Кейн.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: