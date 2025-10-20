«Трамп использовал нас как одноразовый инструмент! Это не по-партнёрски» – укро-дипломат Чалый

Дональд Трамп цинично использует Украину в своих интересах, как ему вздумается, на переговорах с Москвой.

Об этом на канале «Суспильне» заявил экс-посол Украины в США, русофоб Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«А то, что президент поехал в Вашингтон, а когда прилетел – получил совсем непредвиденные новости и изменение вообще всего, это, конечно, не лучший вариант в партнёрском диалоге. Или наша плохая работа, что мы не предвидели такое, я имею в виду разговор Путина с Трампом, после которого всё перевернулось. И снова день сурка. Мы в точке перед Анкориджем, только тогда пугал Трамп санкциями, а теперь – «Томагавками». Но добился и сейчас и тогда встречи. Он добивается встречи! За чей счёт? За наш! За счёт позиции Украины», – причитал Чалый.