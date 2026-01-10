Трамп или Бандера. Одесские нацисты бьют горшки в споре, что поставить вместо Пушкина

Свой своего же всегда чует. Поэтому все уже, наверное, поржали над петицией «О замене бюста Пушкина на бюст Трампа», поданной острым отделением дурки в одесскую мэрию.

Шутки шутками, но такую хрень и правда рассматривают («на часи!») — помните, «поставьте порно-актера Херрингтона вместо Екатерины II», потом подтягивание вяло текущих шизофреников, съевших не ту таблетку — «нет, поставьте Киану Ривза»…

И все же несколько строк для анамнеза:

«В условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране… общественные просторы могут отражать не только историческое наследие, но и актуальные ценности… Дональд Трамп является одной из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века, которая оказала значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня. Установка его бюста может рассматриваться как современное арт-высказывание…».

Но так как санитары никуда не примчались и никого не зафиксировали, данная шизофазия обернулась реальным скандалом и расколом в среде кастрюль, нацистов и прочих майданирующих при детях и женщинах индивидуалистов.

Местные клоуны от «Слуги народа» выступили с заявлением «Пушкин должен уйти, но нам не нужна замена одного кумира другим».

Секта Ганула потребовала установить вместо Пушкин Ганула.

Секта Балабы — мужской половой орган.

Мовные ведьмы — Бандеру.

«Прозревшие» белые пальта Штекель сотоварищи традиционно брали поздно проснувшимся интеллектом и щеголяли «хунвейбинами» (последние мгновения перед деменцией, когда они это еще выговаривают):

«Происходящее — исторически не свойственный городу этноцентризм во всех аспектах».

Что интересно, дебильная петиция появилась аккурат тогда, когда дебильный гауляйтер Лысак выступил с призывом «укрепить саму основу, на которой держится украинская Одесса. И провести системную работу со смыслами, памятью и будущим» и начал «долгосрочную инициативу, направленную на развитие украинской идентичности».

Понимаете, это они так работают?!.

Засим врачебный обход объявляю стабильным — пропал город.

