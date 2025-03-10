Трамп громогласно блокирует Украине только то, что и так не работает на фронте – военкор

Катя Добрина.  
10.03.2025 18:18
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США не прекращали передачу разведданных Украине для нанесения ударов по Донбассу и Новороссии. Запрет касается только данных для запуска ракетных установок HIMARS вглубь территории России.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не прекращали передачу разведданных Украине для нанесения ударов по Донбассу и Новороссии. Запрет...

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«Если говорить о разведданных, как, например, системы наведения HIMARS, то на новых территориях это сильно бы ослабило ВСУ. Но потом пришло уточнение, что речь идёт только о старых территориях, то есть ударах вглубь страны. Это то, что им Байден разрешил делать буквально в конце своей каденции.

В принципе, именно по старым территориям ВСУ били достаточно ограничено. Там больше мешали и доставляли проблемы периодические атаки дронами, которые Украина практически каждый день десятками засылает.

Интересен запрет на передачу данных для предупреждений о налётах. На Украине достаточно эффективно, насколько это возможно, была выстроена система противодействия медленно летящим целям –  таким, как «Герани». В первую очередь, предупреждение об их атаках работало довольно эффективно. Если это отключат, это сильно повысит результативность ударов по военной инфраструктуре, в первую очередь – по военным складам. И по системам ПВО, за которыми отдельно идёт охота», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, в последние месяцы удары HIMARS стали редкими и менее эффективными. И это связано как с охотой наших подразделений на американские установки, так и с работой систем наведения, и с уменьшением количества самих ракет для запуска.

«Поэтому, возможно, учитывая низкую эффективность HIMARS в последние месяцы, упор на передачу разведданных – это такой популистский ход, который связан не с технической, а с политической частью предложений Трампа», – предположил Сапоньков.

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