Трамп – европейцам: Путин перестал уважать США – спасайтесь

Константин Серпилин.  
18.09.2025 18:59
  (Мск) , Лондон
Трамписты искренне полагали, что из всех мировых конфликтов решить российско-украинский будет проще всего.

Об этом на пресс-конференции в английской резиденции Черкерс заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США урегулировали 7 войн. Я думал, что мои отношения с Путиным достаточно хорошие, однако он меня подвёл. Посмотрим, к чему это приведёт. Но я надеялся, что это будет самой лёгкой проблемой. Да, он меня подвёл, не люблю это говорить, но это так.

Это не влияет на США, у нас есть другие проблемы в мире, и с момента Второй мировой мы надеялись, что такое не случится, этого бы и не случилось, если бы я был президентом.

Он перестал уважать лидеров США после нашего полного коллапса в Афганистане. Мы могли бы сберечь базу «Баграм», мы оставили её ни за что…

Кстати, маленькая новость: мы хотим вернуть назад эту базу, поскольку она рядом с местом, где Китай производит своё ядерное оружие», – рассказал Трамп.

«Я очень разочарован тем фактом, что это ещё не урегулировано, но я надеюсь, что по российской ситуации скоро будут хорошие новости. Но опять же, это не влияет на США, это на вас очень сильно влияет, потому что вы очень близко к ним, а нас от них отделяет целый океан», – добавил американский президент, обращаясь к Британии и ЕС.

