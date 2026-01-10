Трамп: Если мы не захватим Гренландию, это сделают Россия или Китай
Президент США Дональд Трамп нашел новый аргумент необходимости захвата Гренландии – если это не сделают американцы, якобы, там высадятся русские или китайцы.
Поэтому США возьмут датский остров под свой контроль «по-хорошему или по-плохому», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Прямо сейчас мы собираемся сделать что-то в Гренландии, хотят они того или нет, потому что если мы этого не сделаем, то Гренландию захватят Россия или Китай, а нам не нужны такие соседи, как Россия или Китай. Я бы хотел заключить сделку по-хорошему, но если не получится, то сделаем по-плохому… То, что 500 лет назад их корабль причалил к берегам Гренландии, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, что и у нас было много кораблей, которые заходили туда», – заявил Трамп.
Российский политолог Игорь Скурлатов замечает:
«Отличный аргумент, кстати, для американских индейцев вернуть себе свои исторические земли».
Болгарский политолог Росен Начев напоминает: Европа, которая вот-вот окажется в списке жертв США, сейчас расплачивается за свою позицию в отношении Югославии:
«Мы сразу вспоминаем 2008 год, признание Косово. Когда многие европейские страны (среди тех, кто сейчас в истерике) впервые открыто игнорировали международное право и помогали американцам навязать миру «независимость Косово», их предупредили, что это не закончится хорошо. Но кто из них думал тогда, что это коснется их рано или поздно? Кстати, Дания также признала эту произвольную политику США и нарушение международного права, к которому она обращается сегодня».
