Трамп договорится с Путиным и отрубит нам всю оборону – поляк Кульпа запаниковал

Евробезопасность строилась в виде вспомогательных армий для американцев, и сейчас, после демарша Дональда Трампа, ряд европейских стран уходят в зону риска.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разница между Польшей и Украиной в том, что у Украины есть миллионная армия и собственные кнопки, при помощи которых Киев может определить, во что ударить, как ударить. А в Европе армии строились как вспомогательные армии для американской армии, в принципе, без собственной разведки, без собственных кнопок. Например, Польша купила огромное количество оружия, которое может отказать в работе, если будет договорняк между Вашингтоном и Москвой. Этого тоже нельзя исключать! Потому что неожиданности, которые мы видим в том, как ведёт себя администрация Трампа, заставляет политиков быстро думать и искать поддержки, прежде всего, там, не только где есть общие ценности, но и общие риски», – тревожился Кульпа.