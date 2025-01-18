«Трамп додавит нас как слабых», – украинская нацистка истерит на ТВ
Избранному президентом США Дональду Трампу будет проще выполнить обещание и закончить войну за счёт Украины. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки, в прошлом участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар» Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда идёт драка между двумя, всегда легче показать своему электорату победу за счёт слабого. В данном случае слабые – мы. Додавить нас, и показать, что вот, он обеспечил мир, но ценой украинцев. Мир ведь есть? Есть, остальное уже другой вопрос. Это будет продаваться Трампом как победа, для своего избирателя», – сказала Берлинская.
По её мнению, если Трамп продолжит антироссийскую политику, следует начать с объявления президента РФ военным преступником.
«Если же Трамп будет идти по пути «мир через силу», это когда не нам ставят условия отказаться от территорий, НАТО, разоружение, и многое другое. Это когда условия выдвигаются России.
В таком случае, Путин должен быть объявлен военным преступником лидерами стран НАТО. Таким образом они для себя спалят мосты на то, что можно возвращаться к договорнякам, снимать санкции, и так далее», – разглагольствовала нацистка, явно опасаясь, что грядет первый вариант развития событий.
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