«Трамп додавит нас как слабых», – украинская нацистка истерит на ТВ

Вадим Москаленко.  
18.01.2025 18:05
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Избранному президентом США Дональду Трампу будет проще выполнить обещание и закончить войну за счёт Украины. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки, в прошлом участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар» Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Избранному президентом США Дональду Трампу будет проще выполнить обещание и закончить войну за счёт...

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«Когда идёт драка между двумя, всегда легче показать своему электорату победу за счёт слабого. В данном случае слабые – мы. Додавить нас, и показать, что вот, он обеспечил мир, но ценой украинцев. Мир ведь есть? Есть, остальное уже другой вопрос. Это будет продаваться Трампом как победа, для своего избирателя», – сказала Берлинская.

По её мнению, если Трамп продолжит антироссийскую политику, следует начать с объявления президента РФ военным преступником.

«Если же Трамп будет идти по пути «мир через силу», это когда не нам ставят условия отказаться от территорий, НАТО, разоружение, и многое другое. Это когда условия выдвигаются России.

В таком случае, Путин должен быть объявлен военным преступником лидерами стран НАТО. Таким образом они для себя спалят мосты на то, что можно возвращаться к договорнякам, снимать санкции, и так далее», – разглагольствовала нацистка, явно опасаясь, что грядет первый вариант развития событий.

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