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Избранному президентом США Дональду Трампу будет проще выполнить обещание и закончить войну за счёт Украины. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки, в прошлом участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар» Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда идёт драка между двумя, всегда легче показать своему электорату победу за счёт слабого. В данном случае слабые – мы. Додавить нас, и показать, что вот, он обеспечил мир, но ценой украинцев. Мир ведь есть? Есть, остальное уже другой вопрос. Это будет продаваться Трампом как победа, для своего избирателя», – сказала Берлинская.

По её мнению, если Трамп продолжит антироссийскую политику, следует начать с объявления президента РФ военным преступником.