Трамп будет тянуть время, пока Россия добивает Украину – Золотарев
США вряд ли согласятся продать Украине ракеты для «Пэтриот» даже за полную стоимость, потому что самим не хватает.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поводу предложения Зеленского о готовности купить большой пакет оружия у США, как на это предложение отреагируют те, которые любят заключать сделки?» – спросил ведущий.
«За деньги – пожалуйста, но оружия может не оказаться в наличии. Ведь, допустим, по той же Lockheed Martin, которые производят ракеты к «Пэтриот», там запара, они не успевают удовлетворять текущие заказы, а тут Украина с потребностями.
Или продать что-то из запасов армии США, но и они не так уж и велики. Уже беспокоятся относительно того, что там война с хуситами и с Ираном может ослабить арсенал армии США в случае противостояния с Китаем. Как тут быть?» – ответил Золотарев.
«Без Соединенных Штатов войну дальше вести невозможно от слова совсем. Да, можно, как Кулеба, воевать лопатами, но при этом быть очень далеко от линии фронта, а при малейшей опасности – чухнуть куда-нибудь во Львовскую область.
Без американского оружия, техники, комплектующих – невозможно. Это прекрасно понимают и в Генштабе, это понимают и у Зеленского. Естественно, предлагают такой вариант.
Но пойдет ли сейчас на этот Трамп? Я думаю, точно так же будут тянуть время. Но а пока мы сталкиваемся с новой тактикой российской агрессии, когда вот эти атаки Шахедов, кошмарящие города – это ослабляет ресурсы ПВО. И в этой ситуации рано или поздно возникнет вопрос дефицита ракет», – добавил политолог.
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