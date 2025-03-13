США могут добиться прекращения вооруженного конфликта на Украине за несколько месяцев, просто прекратив снабжать Киев оружием и разведданными. Вместо этого штаты пытаются сохранить обороноспособность Украины и игнорируют базовый подход Москвы – военные действия не прекращаются до заключения окончательного мира.

На это в эфире «Крым 24» обратил внимание главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предшественники Трампа, по-моему, они исчерпали фантазию. По сути, шла открытая агрессия, не военная, но агрессия. То есть, снабжали нашего врага на поле боя оружием, готовили солдат вражеских. Все прекрасно понимают, что стоит Трампу прикрутить краник поставок – и через два месяца украинской армии не будет. Это же их спецы говорят, не «пропагандисты в Москве». А значит, и войны не будет. Но они же не идут по этому пути. Как же отдать свою шавку, ее надо сохранить, и с помощью этой шавки себе выторговать ещё очень многое. Собственно говоря, сейчас они гонцов в Москву шлют с этими писульками, которые составили со своей марионеткой. А что делает Владимир Владимирович? Он едет в Курскую область. И мы президента в военной форме не часто видим, а тут он ее надел после того, как американцы провели переговоры со своей марионеткой и те заговорили о перемирии. И тут Владимир Владимирович надел военную форму и отправился в зону боевых действий. Не является ли это невербальным ответом на хотелки американцев?», – отметил обозреватель.

Он добавил, что российская сторона не раз акцентировала внимание на том, что Минска-3 не будет.