Торговая сделка США с Евросоюзом не сулит ничего хорошего России

Михаил Рябов.  
28.07.2025 08:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп объявил о согласовании параметров торговой сделки с ЕС: вместо первоначальной угрозы ввести пошлины на европейские товары в 30%, остается наценка в 15%. Но при этом Брюссель обязуется ввозить американские товары без налогов, а также гарантировать закупку у США энергоносителей (заместив российские) и оружия на сотни миллиардов долларов.

«ЕС спасает за свой счет дорогой американский газ и хоронит окончательно СП-2», – полагает живущий в Германии политолог Александр Сосновский.

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Дональд Трамп объявил о согласовании параметров торговой сделки с ЕС: вместо первоначальной угрозы ввести...

«Брюссель не получает ничего, но соглашается на почти кабальные экономические условия. Парадоксальное дело: Европейский союз в исторической перспективе стал не инструментом усиления мощи Европы, а инструментом подчинения стран-членов американскому владычеству», – считает международник Алексей Наумов.

Французская оппозиционер Марин Ле Пен утверждает, что ЕС получил торговые условия с США хуже, чем Великобритания.

«Французские фермеры снова были принесены в жертву немецкой промышленности, и были введены положения, обязывающие нас еще больше открыть единый рынок для американской сельскохозяйственной продукции в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей», – указывает она.

Политолог Алексей Пилько надеется:

«Жёсткая драка между брюссельской бюрократией и многими странами-членами ЕС практически неизбежна».

А вот белорусский политолог Алексей Дзермант считает сделку признаком того, что «война на Украине продолжится еще неопределенное время».

«Европейско-американская «сделка» в очередной раз обнуляет надежды всех доморощенных западников-европейцев о том, что Россия, мол, оторвет Европу от США и переориентирует на себя – в энергетическом, экономическом и даже ценностном плане. Нет и еще раз нет.

Даже подчиненно-унизительная позиция перед американцами для европейцев предпочтительнее каких-либо равноправных отношений с Россией. Немногочисленные диссиденты в Европе – не в счёт, они ни на что не повлияют, как и не повлияют серьезно на демографию пару сотен семей, уехавших с запада в Россию», – пишет Дзермант.

Более оптимистично настроен американист Малек Дудаков. Он считает, что сделка – это блеф, и ничего особенно не поменяется.

«Никаких дополнительных сотен миллиардов долларов в кризисной европейской экономике сейчас нет. В Брюсселе надеются взять пример с Японии и монархии Залива, которые тоже наобещали Трампу золотые горы. Но не торопятся заливать мифические триллионы долларов, взять которые неоткуда, в экономику США.

Да и реальные поставки углеводородов или оружия из США не вырастут. Ведь Америка сейчас и так на пределе возможностей экспортирует и одно, и другие. А проблемы с производством у американского ВПК не разрешены. В обмен Евросоюз получил смягчение тарифного давления до 15%, что позволит избежать рецессии. Трамп же может объявить электорату об очередной большой победе, которая, впрочем, вряд ли приблизит США к обещанной реиндустриализации», – рассуждает Дудаков.

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