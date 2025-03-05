Всем уже понятно, что скоро могут начаться расследования по многочисленным преступлениям Владимира Зеленского и его команды.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не думает про государство Украина, не думает про людей, не думает вообще про систему, что будет дальше с Украиной. Он и так не думал, когда кинул в войну. А сейчас вообще это показательно. И люди, которые сейчас вокруг него поддерживают: «Вот, это наш президент». Это не президент. Он физически и нутром своим, и его команда, не действуют в интересах государства. Они не государственники, они думают за себя, как себя оставить при власти. Вот это вот проблема, и на русской стороне, и в американской стороне, понять, что Зеленский не думает в интересах государства. Даже враги не могут осознать, что как это так иногда бывает», – сказал Телиженко.