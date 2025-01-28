Толпы ваххабитов по всей России ждут только команды – адвокат

Внутренние враги России завозят в страну большое количество диких азиатских радикалов, которые ждут только команды для начала террористических действий.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враги России продолжают затаскивать в страну в промышленных количествах всех этих ваххабитов. На самом деле, относительно образованных вменяемых азиатов тоже гнобят, разве что чуть меньше, чем х@хлов богомерзких. Без проблем запускают только абсолютно диких ваххабитов – тех, кого вышвыривают пинками из их собственных сран за радикализм, невменяемость и дикость.

Но именно они получают в России абсолютно зелёную улицу, в то время как вменяемых людей просто гнобят. И это системная государственная политика, кто бы что ни говорил. Ну не бывает такого, что просто вселенский вопль со стороны миллионов нормальных людей, которые хотят влиться в общество, работать. И запускают толпы маргиналов. Кто-то же это делает, явно система просматривается. И все это знают, и никто ничего сделать не может», – сказала Монтян.