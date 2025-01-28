Толпы ваххабитов по всей России ждут только команды – адвокат

Сергей Вредников.  
28.01.2025 20:35
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Диверсии, Миграция, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Скандал, Терроризм


Внутренние враги России завозят в страну большое количество диких азиатских радикалов, которые ждут только команды для начала террористических действий.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внутренние враги России завозят в страну большое количество диких азиатских радикалов, которые ждут только...

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«Враги России продолжают затаскивать в страну в промышленных количествах всех этих ваххабитов. На самом деле, относительно образованных вменяемых азиатов тоже гнобят, разве что чуть меньше, чем х@хлов богомерзких. Без проблем запускают только абсолютно диких ваххабитов – тех, кого вышвыривают пинками из их собственных сран за радикализм, невменяемость и дикость.

Но именно они получают в России абсолютно зелёную улицу, в то время как вменяемых людей просто гнобят. И это системная государственная политика, кто бы что ни говорил. Ну не бывает такого, что просто вселенский вопль со стороны миллионов нормальных людей, которые хотят влиться в общество, работать. И запускают толпы маргиналов. Кто-то же это делает, явно система просматривается. И все это знают, и никто ничего сделать не может», – сказала Монтян.

Она подчеркнула, что это фактически готовая армия для любых антигосударственных действий, которая ждёт только приказа.

«Вся эта публика крайне системна, и думаю, что в час икс они что-нибудь исполнят», – добавила она.

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