Только унизительное поражение заставит украинцев отказаться от ненависти к «москалям» – эксперт

На Украине нет никаких организованных политических сил, которые выступали бы за реальное сосуществование с Россией.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Остановка конфликта сейчас максимально в интересах простых людей Украины. Но у них нет политической организации, власть довольно крепко держится за свои силовые инструменты, и нет альтернативной идеи, на которой можно это сопротивление построить. Говорить сейчас, что давайте с Россией иметь нормальные отношения – есть значительная доля людей на фронте, которая скажет: «Мы тут три года в грязи сидим не для того, чтобы вы с Россией дружить начинали». Хотя, очевидно, это было бы логичным решением. Но когда у вас политика в заложниках у эмоций, это все не очень работает», – сказал Наумов.