Только через войну: в Киеве уверены, что Европа не допустит мирного соглашения

Вадим Москаленко.  
08.06.2025 21:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


США постепенно выходят из Украины, однако антироссийски настроенные страны ЕС продолжат накачивать её оружием и не допустят никакого мирного соглашения.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США постепенно выходят из Украины, однако антироссийски настроенные страны ЕС продолжат накачивать её оружием...

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«США постепенно, ненавязчиво дистанцируются от Украины. И это будет продолжаться. Самое главное – окончание влияния Соединенных Штатов на те процессы, которые проистекают на Украине, а это еще будет продолжаться несколько лет. США заключат, в конце концов, решение о полном выводе американских специалистов и специалистов спецслужб из украинской территории. Вот это будет окончательной точкой в вопросе Украины для Штатов», – сказал Дудкин.

Политолог подчеркнул, что при этом страны ЕС не намерены заканчивать войну, и продолжат накачивать Украину оружием – ровно настолько, чтобы она не проиграла ещё какое-то время.

«Теперь же, опять же, украинцы, да, действительно – и Зеленский в том числе, всячески сетуют на то, что идет постепенное сворачивание оружейной программы для Украины. Но Европа, как мы видим из выступлений еврочиновников, не собирается складывать оружие и что-то там делать в сторону мирных соглашений.

Например, взять Кая Каллас, которая является евродипломатом. Казалось бы, дипломат должен заниматься дипломатией. То есть больше говорить, больше общаться, искать пути к миру и так далее и тому подобное. А эта чиновница говорит исключительно об оружии.

Дипломаты Евросоюза говорят об оружии: как, сколько выделить для Украины на закупку вооружения и так далее и тому подобное», – добавил он.

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