Только 5-я статья НАТО. Другие сделки не гарантируют безопасность Украины – британский генерал
Никакие меморандумы, в том числе ресурсная сделка с США, не станут гарантией безопасности Украины в случае, если Россия решит атаковать ее.
Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил экс-заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширеф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для меня единственная настоящая гарантия — это самолеты НАТО в небе над Украиной и войска НАТО, которые помогут Украине в случае, если Россия сорвет прекращение огня. Только в этих случаях можно говорить об истинных гарантиях безопасности. Это должна быть гарантия безопасности согласно пятой статье НАТО, потому что только она действительно имеет вес. Я не должен объяснять вам, украинцам, что такое гарантии, мы все помним Будапештский меморандум, и видим, к чему он нас привел – абсолютно в никуда.
Идея о том, что американские техники, шахтеры или компании, которые будут добывать минералы в Украине, являются некой гарантией безопасности? Если честно, это смешно. Эта идея абсолютно ничего не стоит, потому что, как только начнется новая атака России, все эти люди и компании просто уйдут. Единственный способ гарантировать безопасность перед Россией – это иметь большую палку, чем у нее», – заявил Ширеф.
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