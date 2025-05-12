Только 5-я статья НАТО. Другие сделки не гарантируют безопасность Украины – британский генерал

Никакие меморандумы, в том числе ресурсная сделка с США, не станут гарантией безопасности Украины в случае, если Россия решит атаковать ее.

Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил экс-заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширеф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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