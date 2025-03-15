Токаев вступил на путь Украины

Президент Казахстана продолжает курс на переписывание истории, подтвердив прежние антисоветские нарративы о преднамеренном «голодоморе», якобы организованном коммунистами для геноцида казахского народа. В связи с этим он потребовал смены наименований улиц и населённых пунктов, названных в честь местных деятелей той эпохи.

Интересно, что Токаев заявил об этом на IV Национальном курултае в Казахстане буквально в минувшую пятницу и меньше чем за два месяца до даты 80-летия Победы советского народа над фашистской Германией в Великой отечественной войне, что показывает на самом деле реальные планы Акорды по проведению тотальной и окончательной декоммунизации республики.

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Будучи сам сыном партийного номенклатурного работника и членом КПСС, президент РК обрушился с критикой на героизацию и мифологизацию советских деятелей, назвав это «печальным явлением», имеющим разрушительные последствия для общества. Фактически его слова стали установкой для полного изменения всей ономастики страны.

Аргументировал он это тем, что «нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи исторические заслуги не подтверждаются никакими архивными документами». Далее он обрушился на чиновников, которые якобы возвеличивают лиц, виновных в массовой гибели казахов в период коллективизации.

«Мифологизацией советских деятелей, в том числе тех, которые были причастны к организации «Ашаршылық» [казахская версия голодомора] занимаются лица, сделавшие карьеру уже в независимом Казахстане», – сокрушался Токаев, демонстрируя наигранное непонимание.

Затем он призвал срочно навести порядок:

«Это печальное явление, которое тяжело понять. В целом нужно упорядочить всю работу в данной сфере».

В результате такого заявления мы в ближайшее время увидим активизацию ономастических комиссий при акиматах на местах, которые в срочном порядке приступят к подготовке новых и уже более обширных списков по переименованию улиц и площадей.

Только этот этап декоммунизации затронет уже непосредственно этнических казахов, участвовавших в социалистическом строительстве в Казахской ССР. Ведь на первых порах еще при Назарбаеве избавлялись в основном от наименований и памятников, поставленных русским коммунистам или инородцам, как например Левону Мирзояну, при котором Казахстан получил статус союзной республики.

Поэтому мы всегда говорили, что показательная декоммeнизация на самом деле является лишь прикрытием дерусификации. И если в первой волне правящая элита старалась не трогать монументы и наименования казахским коммунистам, то теперь пойдут под нож уже они. Причём сознательно в качестве обоснования указывается их причастность к «uолодомору», так как этим они все скопом объявляются приспешниками «злобной» Москвы и преступного сталинского режима, умерщвлявшего массово бедных казахов.

Посыл понятен, так как оказавшись в череде виновников «геноцида», они официально вычеркиваются из списков почитаемых деятелей в современном Казахстане и превращаются в таких же врагов. Тем более, что эта речь Токаева является лишь логическим завершением процесса переписывания истории, ведь буквально недавно его ближайший помощник и госсоветник Ерлан Карин на конференции в Астане презентовал семитомник «истории Казахстана», в котором СССР изображён преступным государством.

И эксплуатация властями Казахстана темы «uолодомора» по украинским лекалам на самом деле очень тревожная тенденция, так как направлена не просто на дальнейшую фальсификацию истории, но и на сознательное возбуждение розни внутри страны, как по идеологическому, так и по этническому признаку. Ведь националисты при поддержке властей постоянно пытаются взвалить коллективную ответственность за «преступления» советской власти на этнических русских и в целом на Россию как правопреемницу Советского Союза.

Поэтому постоянно в социальных сетях и СМИ, получаемых государственное финансирование, всплывают требования репараций и компенсаций за «геноцид» и возвращения якобы утраченных территорий в Оренбуржье, Поволжье и Сибири.

Тем более что уже давно парламентская партия «Ак Жол» («Светлый путь») подготовила законопроект о признании «голодомора» и приравнивании жертв голода к репрессированным, а СССР объявляется официально преступным государством. Согласно этому закону, предполагается ввести еще и уголовную ответственность за отрицание «Ашаршылық» и факта «геноцида», что говорит о том, что он списывался с аналогичного украинского закона. Есть даже еще и предложение по утверждению даты повиновения жертв голода по якобы вине Ленина и Сталина.

Очень вероятно, что нынешний демарш Токаева – лишь прелюдия к тому, чтобы запустить этот уже готовый законопроект. Кроме этого, еще 10 мая прошлого года депутат Мажилиса Абзал Куспан внёс законопроект о запрете коммунистической идеологии и советской символики в Казахстане с введением уже уголовной ответственности за пропаганду СССР.

Ранее я уже высказывал уверенность, что в течение года после празднования 80-летия Победы Акорда обязательно постарается принять эти законопроекты, и похоже, что события начинают формироваться еще даже до 9 мая. Так или иначе почва для полномасштабных уже законодательных изменений с закреплением соответствующего статуса СССР полностью подготовлена.

Эта кампания имеет и прикладное значение для Астаны, так как в момент полной колонизации страны Западом с передачей всех месторождений редкоземельных металлов американским, британским и европейским корпорациям, проведения политики сокращения социальных расходов и приватизации правящая элита заинтересована в поиске внешних врагов и выдуманных врагов в собственном прошлом.

Поэтому Токаев и К пытаются всеми способами откреститься от своего советского комсомольско-партийного прошлого, выводя свою преемственность не от Казахской ССР, а сразу от чингизидов и «Золотой Орды».

И это полностью повторяет политическую эволюцию Украины, которая проводила тотальную декоммунизацию и десоветизацию и параллельно возвеличивала бандеровцев, петлюровцев и бойцов дивизии СС «Галичина» и батальона «Нахтигаль». Астана так же провела свою массовую реабилитацию басмачей и участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

При этом Токаев умолчал в своей речи о том, что 15 улиц в рамках тотальной деокммунизации и дерусификации названы в честь основателя и идейного вдохновителя Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС Мустафы Шокая, а в его честь за государственный счёт открыты несколько памятников, сняты документальные и художественные фильмы, названы библиотеки и даже торговый центр. Такая мифологизация никак не мешает Токаеву и является составной частью государственной идеологии.

И к сожалению, по этому же пути в рамках окончательной реабилитации, героизации басмачей и участников коллаборационистских формирований, воевавших на стороне Гитлера идут Узбекистан и Киргизия. Астана в этом деле выступает лишь в качестве локомотива окончательной декоммунизации и дерусификации, являясь форпостом экспансии Запада в Центральной Азии.