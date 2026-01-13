«То завоет, то заплачет»: удары по Киеву – последствия и мнения

Новый российский удар по Киеву и области мгновенно обнулил многие ремонты. Снова у сотен тысяч семей пропали свет, тепло и вода. Еще больше полопалось труб, замерло трамвайных и троллейбусных линий, бешеными стали цены на такси. Температура во многих квартирах упала до 10–12°C, а то и ниже.

Горожан охватил новый ужас. Причем не только рядовых жителей, но и богатых коммерсантов. В частности, владельцев крупных супермаркетов. Те начали прекращать работу после отключений.

«Такого не было никогда, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Иннокентий. – Среди бела дня вдруг погас свет в Сильпо, и всех стали выгонять на улицу. Я пошел в АТБ, там та же история. И в других. Потом узнал про некую корпоративную договоренность. Вроде бы берегут генераторы. Хотя ведь у них столько денег, что даже в случае поломки, на время ремонтов, могли бы запаски поставить. Тогда в чем дело? Не исключено, что это момент игры в поединке Зельц -Кличко. Ведь сейчас страдающий Киев – арена, где бодаются эти два негодяя. И случившаяся беда – для них только повод для выяснения отношений. Это настолько цинично! Один разворовал средства на столицу и предлагает отсюда мотать, другой его в этом упрекает, сводя политические счеты».

Племянница Иннокентия – диспетчер в одном из жэков. Говорит, что столько ненависти к власти не слыхала никогда. Люди остервенело ругаются, жалуются. Она даже сочинила стихи: «Народ матом Зелю кроет, кроет матом и Кличка. То, как зверь, народ завоет, то заплачет, как дитя».

Светлана сетует, что сильно достается и диспетчерам, хотя те ни в чем не виноваты. Потому стараются не отвечать. Возможно, также и по этой причине все линии сплошь заняты, и дозвониться в службы практически невозможно.

Что же касается призыва мэра покинуть столицу, сей бред вызвал у жителей буквально девятый вал критики. Паблики завалены ею.

«Какой отъезд, куда? – возмущается Иннокентий. – Пидаля думает, что если у него несколько поместий в разных странах, то и у 6 млн киевлян тоже?».

Впрочем, никакой особой активности по оставлению Киева не наблюдается. Уезжают только те, у кого в области имеются благоустроенные дома с генераторами, а таковых меньшинство. Другие же, даже те, у кого есть дровяные печки, отнюдь не торопятся. Ибо надо иметь еще и дрова, а также силы ими топить.

Молодежь прячется от ТЦК и старается не светиться на дорогах. А старикам это не под силу. К тому же в области ситуация ещё хуже- кое-где нет света неделями. При лучине, что ли сидеть? Не слышно также и о массовом оттоке за границу – те, кто мог, уехал раньше, остались люди со старыми родителями, животными, не имеющие средств или не могущие оставить работу, с которой сейчас очень сложно. Куда им бежать по холоду, когда и поезда-то почти не ходят? Разве что в вотчину власть предержащих Буковель. Как пошутила одна из блогерш.

В городе полная неразбериха. Но в этой мути ловят рыбку властные грабители. В частности, ДТЭК Ахметова, который, как известно, продает оплаченную украинцами электроэнергию на запад. При этом не забывая даже за мелочь отключать должников, а потом ещё и заставляя платить за подключение.

Пенсионер Борис, беженец из Донбасса, потерявший там жилье и имущество:

«Никакой компенсации нам хунта не дала. Снимаем с женой квартиру, хорошо – жена работает учительницей. Всю ее зарплату отдаем. Платим вовремя. И тут приходят из ДТЭК и отключают свет за месячную просрочку. Жена расплакалась, но они были неумолимы. Потом выяснилось, что они сами наш платеж не оформили вовремя. Но виноваты все равно мы. Ибо полностью бесправны. Из-за этого ненависть к власти растет. Но на ее свержение народ не пойдет. Бессилен».

И. наконец, резюме от пророссийского Иннокентия: