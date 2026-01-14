Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Юлия Тимошенко, у которой прошли обыски по подозрению в подкупе депутатов Рады, пыталась разрушить и без того шаткое парламентское Зе-большинство.

Об это в эфире своего видеоблога заявил антироссийский пропагандист Виталий Портников.

Он напомнил, что именно Тимошенко всегда говорила, что для Украины опасны созданные [под патронатом] Запада антикоррупционные структуры, которые могут быть использованы как инструмент внешнего управления.

При этом Портников обращает внимание на весьма примечательный аспект.

«В НАБУ подчеркивают, что ситуация начала складываться путем поиска людей, готовых голосовать вместе с «Батьквщиной» после так называемого кризиса в парламенте», – сказал Портников.

Он объясняет, что попавшие на волне былой популярности Владимира Зеленского в Раду депутаты стали решать свои финансовые вопросы, но после ряда уголовных дел лавочка прикрылась.