Тихановская уготовила змагарам адовы приключения с фальшивым аусвайсом «Новой Беларуси»

Офис самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской отчаялся организовать хоть что-то, напоминающее протест, в день президентских выборов в Белоруссии. Поэтому принято решение организовать виртуальное мероприятие в день голосования — объявлено начало приема заявок на получение «паспорта Новой Беларуси».

Лидеры змагаров утверждают, что «система дико боится» этого сомнительного документа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он был презентован еще летом 2023 года. «Паспорта» планировалось выдавать в прошлом году, однако «проект подвис». Выяснилось, что литовское предприятие Garsų pasaulis, работавшее над аусвайсом, контролируется бизнесменом, близким к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Виктором Шевцовым. Фирма получила доступ к личным данным всех, отважившихся подать заявки, и передала их белорусскому КГБ.

Ситуация усугубилась тем, что официальный Минск принял решение запретить обмен просроченных документов за рубежом. А возвращаться на родину беглые активисты Беломайдана с просроченными паспортами боятся. В итоге проект начал курировать гражданин Литвы Мариус Гуделайтис.

Хотя, по слухам, на «паспорт» был получен солидный западный грант, «кабинет Тихановской» не удержался от соблазна срубить деньжат с единомышленников. Было объявлено, что первыми документ получат те, кто пожертвует на проект не менее 1000 долларов.

Позже было объявлено, что все желающие получить «паспорт» должны приготовить 97 евро. Для сравнения легальный паспорт Белоруссии стоит 20 евро, а украинский паспорт — 18.

Но при этом «паспорт Новой Беларуси», который выдется на 5 лет, не даст его владельцами никаких прав в плане легализации в ЕС и международных путешествий, поскольку уникальный страновой код «кабинет» Тихановской так и не смог выбить. Нет ясности по поводу того, где будут храниться данные.

«Что еще не говорилось в публичном пространстве по данному проекту, это то, что как только люди начнут получать эти паспорта на руки, они захотят ими пользоваться. Очень многие захотят совершить какую-нибудь интересную авантюру: сесть на самолет, пересечь границу, прийти в какое-нибудь посольство и получить визу. Кто-то это сделает сознательно, кто-то — на автомате, не задумываясь о том, что этот документ не признан. И люди будут попадать в разные ситуации. Некоторые из них будут комичными, некоторые — более серьезными», – пояснил в интервью ютуб-каналу «Маланка Медиа» Валерий Ковалевский, который начинал разрабатывать «паспорт», но потом со скандалом ушел из «кабинета» Тихановской.

По его словам, западные дипломаты боятся смелой белорусской инициативы.

«Крайне не рекомендую подавать заявки на сувенирный паспорт Светланы Тихановской, если не хотите, чтобы ваши данные в итоге оказались в руках карательных органов в Беларуси. Если вам необходима легализация или подтверждение статуса, во всех странах Евросоюза уже давно существуют отрегулированные процедуры для этого.

Пользуйтесь официальными каналами и не доверяйте сомнительным инициативам. Берегите себя и свои данные!», – предупреждает в своем тг-канале беглый политолог Дмитрий Болкунец.

В дополнение к традиционному бульбасрачу по поводу «паспорта» скандал разразился еще и в Литве. Депутаты местного сейма от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» обеспокоились тем, что на документе изображен герб «Пагоня», который идентичен государственному гербу Литвы «Витис». Различия есть лишь в цвете, в изображении коня и всадника. Депутаты попросили МИД разобраться в ситуации.