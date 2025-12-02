The Week: В окружении Трампа интриги из-за плана по Украине – Рубио гадит и подыгрывает Зеленскому
Госсекретарь Марко Рубио интригует и подыгрывает бандеровцам в Киеве, срывая первоначальный вариант соглашения по Украине из 28 пунктов.
Об этом пишет американский журнал The Week, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Трамп и Путин надеялись, что «ослабленному» Зеленскому придётся согласиться на невыгодные условия… Первоначальный план воплотил в жизнь худшие опасения Украины… Рубио изменил правила игры…, настаивая на том, что Украина должна иметь право голоса.
Затем давний «ястреб в отношении России» подготовил в Женеве дружественное Украине мирное предложение… Зеленский ловко обошёл Трампа, показав, что он чему-то научился после глупого спарринга с ним в Овальном кабинете в феврале», – говорится в публикации.
На этом интриги госсекретаря не закончились.
«Рубио сообщил двухпартийной группе сенаторов, что план из 28 пунктов был предложен Россией, а не США. Госсекретарь работал с украинскими и европейскими представителями над формулировкой предложения, которое с облегчением принял Зеленский, в то время как Москва хмурилась», – отмечается в статье.
Между тем, ощущая возможность продолжать лавирование, бандеровская верхушка не готова капитулировать:
«Несмотря на тяжёлые потери, они не настроены сдаваться».
При этом в публикации признается, что «исходом любого плана, который лишит Путина его главных целей, будет продолжение боевых действий со стороны России» – Кремль «верит, что время на его стороне».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: