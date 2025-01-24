The Wall Street Journal обьяснил, почему санкционные угрозы Трампа для Кремля – «пустой звук»

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Американское издание The Wall Street Journal пишет, что Кремль считает санкционные угрозы Трампа «пустым звуком» и верит, что Москва способна выдержать, по крайней мере, еще один год конфликта.

В публикации говорится, что хотя РФ теряет в ходе военное кампании деньги и людей, аналитики говорят, что у Москвы пока достаточно и того, и другого, чтобы продолжать борьбу, добиваясь локального преимущества.

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«Российская экономика демонстрирует определенные трещины, поскольку она испытывает удары инфляции и одновременно направляет миллиарды долларов в оборонную промышленность страны. Нагрузку на бюджет также оказывает финансовое поощрение россиян заключать контракты с армией и льготы семьям погибших и раненых», – добавляет издание.

Тем не менее, «российские войска медленно наступают на фронте, угрожая городам, которые являются важными логистическими центрами для украинских военных». В таких условиях РФ вряд ли согласится пойти на переговоры на предлагаемых ей условиях, считают авторы статьи.

Учитывая то, что еще один пакет помощи США для Украины уже даже не обсуждается, предупреждение Трампа Москве выглядит слишком незначительным, чтобы заставить Россию изменить основные требования, которые включают фактическое признание подконтрольных территорий, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение ВСУ.

Тем не менее, шанс для сделки все же есть. Весь вопрос – в цене и условиях.

«Некоторые российские официальные лица выразили осторожный оптимизм после победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Аналитики говорят, что Путин настроен на разговор с Трампом, на котором оба лидера могли бы достичь договоренностей, которые бы устроили Москву, игнорируя украинское руководство, которое они сочли нелегитимным», – подчеркивают источники издания.

В более широком контексте аналитики считают, что Путин, вероятно, воспримет последнее предупреждение Трампа только как тактическую хитрость, чтобы укрепить свою базу поддержки и продемонстрировать жесткую позицию, которую он обещал в отношении противников США.

«Путин рассматривает эти заявления Трампа, как часть политической игры. Он не воспринимает их серьезно. Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что соглашение будет достигнуто быстро» – приводит издание мнения признанной в РФ иноагентом Татьяны Становой – парижского политолога, отрекомендованного изданием в качестве человека, который «поддерживает контакты с людьми, близкими к Кремлю».

По ее словам, Путин хочет остановить войну, но он хочет этого исключительно на российских условиях. Проект мирного договора, разработанный участниками переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, свидетельствует о том, к какому по содержанию соглашению может стремиться Путин.

Политические аналитики предполагают, что угрозы Трампа новыми санкциями отражают его осознание того, что подготовка соглашения может занять некоторое время, большее, чем он рассчитывал ранее. А нынешние угрозы могут оттолкнуть Россию от стола переговоров, потому что «россияне всегда хотят, чтобы с ними говорили прямо».