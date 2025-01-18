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В Вашингтоне многие уже не считают Владимира Зеленского полноценным президентом, и ждут смены власти в Киеве. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Путина сейчас очень важно сформировать отдельный трек переговоров с американцами. И вероятность этого достаточно высока, что Вашингтон начнёт непосредственно общаться с Москвой, и отдельно – с Киевом. Это нарушение фундаментального принципа, на котором всегда настаивала Украина – «ни слова об Украине без Украины». Но Трамп не считает это важным. Для Путина это важно, вернуться за стол мировой политики, даже важнее вопроса территорий», – сказал Пономарев.