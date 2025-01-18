Террорист Пономарёв: в США уже списали Зеленского
В Вашингтоне многие уже не считают Владимира Зеленского полноценным президентом, и ждут смены власти в Киеве. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Путина сейчас очень важно сформировать отдельный трек переговоров с американцами. И вероятность этого достаточно высока, что Вашингтон начнёт непосредственно общаться с Москвой, и отдельно – с Киевом. Это нарушение фундаментального принципа, на котором всегда настаивала Украина – «ни слова об Украине без Украины».
Но Трамп не считает это важным. Для Путина это важно, вернуться за стол мировой политики, даже важнее вопроса территорий», – сказал Пономарев.
«И все эти размены будут дестабилизировать украинскую власть. В Москве это хорошо понимают, и они хотят дестабилизировать украинскую власть, и скинуть Зеленского.
А в Штатах к этому относятся равнодушно, к сожалению. В разговорах, которые у меня здесь ведутся, такие вопросы – когда выборы, и кто будет новой властью, с кем можно договариваться? То есть, они займут такую позицию, что если изменения произойдут, то это не их вопросы», – добавил террорист.
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