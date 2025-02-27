Террорист Джелял рассказал о подрывной деятельности в Крыму

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Возможностей для диверсий в Крыму стало намного меньше, чем до начала СВО на Украине.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил новый посол Украины в Турции, ранее осуждённый за подрыв газопровода в Крыму и помилованный президентом РФ замглавы запрещенного в РФ меджлиса экстремист Нариман Джелял, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Движение сопротивления существует, и есть этому подтверждения, хотя простор для манёвров значительно сузился за последние годы. То движение сопротивления, в котором принимал участие непосредственно я до полномасштабного вторжения, имел намного больше возможностей. С полномасштабной – силами спецслужб, через репрессии и давление, постоянные преследования, возможностей как-то что-то сделать и при этом не попасть в лапы ФСБ – намного меньше. Хотя, оно продолжается, оно имеет символическое, информационное направление, например, движение «жёлтой ленточки», когда люди просто через какие-то видео, фото пытаются продемонстрировать, что украинские граждане, патриоты в Крыму есть, и они выражают это таким образом, подтверждая всему миру, что Крым является украинским», – рассказал Джелял.

Также как пример он привёл и свой случай, косвенно признав, что задержан был за дело.