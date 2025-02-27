Террорист Джелял рассказал о подрывной деятельности в Крыму

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Возможностей для диверсий в Крыму стало намного меньше, чем до начала СВО на Украине.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил новый посол Украины в Турции, ранее осуждённый за подрыв газопровода в Крыму и помилованный президентом РФ замглавы запрещенного в РФ меджлиса экстремист Нариман Джелял, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможностей для диверсий в Крыму стало намного меньше, чем до начала СВО на Украине....

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«Движение сопротивления существует, и есть этому подтверждения, хотя простор для манёвров значительно сузился за последние годы. То движение сопротивления, в котором принимал участие непосредственно я до полномасштабного вторжения, имел намного больше возможностей. С полномасштабной – силами спецслужб, через репрессии и давление, постоянные преследования, возможностей как-то что-то сделать и при этом не попасть в лапы ФСБ – намного меньше.

Хотя, оно продолжается, оно имеет символическое, информационное направление, например, движение «жёлтой ленточки», когда люди просто через какие-то видео, фото пытаются продемонстрировать, что украинские граждане, патриоты в Крыму есть, и они выражают это таким образом, подтверждая всему миру, что Крым является украинским», – рассказал Джелял.

Также как пример он привёл и свой случай, косвенно признав, что задержан был за дело.

«Но не надо забывать, что в Крыму, особенно после полномасштабного, есть сопротивление, которое имеет цель нанесения вреда непосредственно военной силе РФ. Это и подрывы, и диверсии, и разные вещи.

В том, кстати, в чём обвиняли меня, хотя, в отношении меня это была неправда, однако я знаю людей, которые, к сожалению, уже за решёткой или пока ещё на воле, они оказывали и оказывают конкретное сопротивление. Помогая разведданными, помогая уничтожать…

Пусть это выглядит, может, в общих рамках незначительным вредом, но это важно с точки зрения демонстрации того, что есть подпольное движение, которое пытается уничтожать силу врага и делать нашу победу и наше возвращение Крыма потенциально возможными», – вещал меджлисовец.

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