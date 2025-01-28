«Теперь уже всё»: Запад не видит перспектив нашей победы – галичанин-русофоб

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На Западе не видят шансов Украины победить в противостоянии с Россией, поэтому изменилась и вся мировая конъюнктура.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, эти же настроения сказываются и на желании украинцев воевать.

«Оценки шансов на успех лежат в основе мировой конъюнктуры… Вся эта мировая конъюнктура, все вытекает из оценок шансов на наш успех. Когда они становятся, с точки зрения Запада, объективно все менее и менее вероятными, обычно тем более раскидисто расправляют крылья эти украиноскептические, вообще скептические, цинично приземленные, какие-то такие взгляды на наши перспективы, на ход войны и так далее. Будут другие оценки, будет другая риторика. Сейчас оценки таковы. Вот, что мы наблюдаем, мы не изменение хода войны наблюдаем, а изменение оценок войны… Почему не было отбоя в первые дни от желающих, эти очереди добровольческие, от желающих стать в ряды героических победителей? Такова была мотивация. Потому что в тот момент как раз оценки шансов на успех были максимально высоки», – рассуждал рагуль.