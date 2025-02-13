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Британское издание The Telegraph выпустило крайне пессимистический материал, комментируя состоявшийся сегодня телефонный разговор Трампа с Путиным. Разочарование британских «ястребов» выражено уже в заголовке обозревателя издания Питера Олифанта: «Теперь это мир Путина и Трампа».

«Ничего об Украине без Украины. После вторжения это стало американской мантрой — обещание не участвовать в российской игре по разделу третьих стран между двумя сверхдержавами. Уже нет. В ходе телефонного разговора, который Дональд Трамп назвал «крайне продуктивным» , он и Владимир Путин «договорились о том, что наши команды немедленно начнут переговоры», хотя Киев незадолго до этого требовал такие переговоры сейчас не вести», – говорится в материале.

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Автор статьи называет сам разговор и его итог «большой победой для Путина».

«Президент России всегда считал, что по-настоящему суверенными могут быть только те страны, которые решают судьбы других. Он всегда был убежден, что Россия станет одной из великих держав – наряду с США и Китаем – способной поделить между собой остальной мир. Вот почему он всегда хотел поговорить о судьбе Украины с Вашингтоном, а не с Киевом. Все остальное было бы унижением», – отмечает Олифант.

Впрочем, британский автор тут же делает оговорку: «Но эга победа Путина — это не то же самое, что победа в войне. По крайней мере, так быть не должно».

Далее он пересказывает основные тезисы нового главы Пентагона Пита Хегсета, обрисовавшего видение мира президентом США в ходе вчерашней встречи с министрами обороны стран НАТО.на заседании группы «Рамштайн»:

«Оккупированная территория не будет возвращена Украине, подразумевая заморозку вдоль нынешней линии соприкосновения. Украина не получит ни членства в НАТО, ни гарантии безопасности по статье 5. И абсолютно никаких американских войск не будет задействовано в миротворческих силах»

Автор The Telegraph не скрывает своего неудовольствия такими итогами войны:

«Это мрачная сделка, которая вознаградит Россию украденными землями и сделает Украину уязвимой для второго нападения в ближайшие годы», – считает он.

Риторика Трампа была последовательной, а американское нетерпение к европейской халяве существовало еще до него, признает британец. Как и то, что смещение американского внимания в сторону от России к Тихому океану началось еще при Бараке Обаме.

«Американское раздражение теперь усугубляется потеплением между Вашингтоном и Москвой. Г-н Трамп сказал, что он и Путин договорились посетить страны друг друга. Санитарный кордон, который западные страны возвели вокруг Москвы в попытке изолировать российского президента, зияет зияющей пустотой», – стенает британский публицист.

Более того, он опасается, что некоторые члены НАТО «будут приветствовать признания, сделанные г-ном Хегсетом по Украине».

Так, немецкие дипломаты давно выражают скептицизм по поводу возвращения Украине всех своих территорий, не говоря уже о целесообразности ее членства в НАТО.

Впрочем, даже в таком итоге британский обозреватель нашел положительный момент:

«Однако г-н Хегсет также призвал к гарантиям безопасности, достаточным для сдерживания новой российской атаки, признав, что это не может быть «Минск 3.0» — ссылка на два предыдущих мирных соглашения, которые Россия использовала для перегруппировки перед новым нападением. Если это обещание будет выполнено, если Украина сохранит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, , то можно будет сказать, что украинский народ победил. Да, ужасной ценой и при несовершенном мире — но, тем не менее, у них будет будущее».

Обозреватель считает, что Великобритания также сможет претендовать на часть этой «украинской победы». Впрочем, легко и тут не будет:

«Но есть одна загвоздка. Как ясно дал понять г-н Трамп, а г-н Хегсет выразился на языке, понятном даже ребенку, Америка не заинтересована в финансировании и обеспечении безопасности ни Украины, ни Европы. Таким образом, форма мира будет зависеть от Европы, в том числе и от Великобритании».

Автор материала считает это вызовом для нынешнего британского правительства и континентальных заукраинцев, предлагая им «полюбить Украину до глубины своего кошелька»:

«Сэр Кир Стармер и его коллеги по ту сторону Ла-Манша должны решить, хотят ли они сами выбирать судьбу своего континента или позволить Москве и Вашингтону сделать это за них. Это означает масштабные инвестиции в их вооруженные силы и оборонную промышленность с целью сдерживания будущего нападения России не только на Украину, но и на саму европейскую часть НАТО. Это будет означать жесткие компромиссы и политически сложные решения по расходам. Но это выполнимо», – считает обозреватель The Telegraph.

«Если Великобритания и другие союзники сдержат свое слово, они смогут организовать надежную оборону континента от Черного моря до Баренцева и от Харькова до графства Керри (нейтралитет Ирландии также будет зависеть от того, сработает ли этот европейский фактор сдерживания в случае отступления Америки)»,- указывает он.

Если же усилия европейских заукраинцев провалятся, а США продолжат курс на самоустранение от проблем Украины, то автор материала пугает следующей альтернативой:

«Путин вернется на Украину через несколько лет и возьмет Харьков и Киев. Затем он вторгнется в страну НАТО, убедившись, что альянс не будет соответствовать своей риторике коллективной обороны. Вполне вероятно, что он окажется прав. Тогда Великобритания и Европа будут жить в условиях, которые российские дипломаты любят называть «новой архитектурой европейской безопасности». Это будет место, где будет господствовать точка зрения Путина».

Несмотря на, в целом, упадническую тоеальность материала, автор пытается настроить «ястребиную» аудиторию на хоть какой-то позитив: