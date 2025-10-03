Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ежегодно полтора миллиарда долларов в обход бюджета идут в карманы Зеленского и его шайки.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В бюджете и этого, и следующего года государство потеряет не менее 20 миллиардов гривен на нелегальной торговле табачными изделиями, столько же – на теневом игорном бизнесе. И ещё 22 миллиарда гривен потеряет на схемах торговли электроникой. Это то, что налоговая не собирает. Всего это 60 миллиардов гривен, или полтора миллиарда долларов. При этом, наша власть выделила почти миллиард долларов на дороги. Вместо того, чтобы отдать армии», – сказал Лукашенко.