Теневые схемы дают Зеленскому ₴60 миллиардов кэша ежегодно – Луценко

Вадим Москаленко.  
03.10.2025 22:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 111
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Ежегодно полтора миллиарда долларов в обход бюджета идут в карманы Зеленского и его шайки.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В бюджете и этого, и следующего года государство потеряет не менее 20 миллиардов гривен на нелегальной торговле табачными изделиями, столько же – на теневом игорном бизнесе. И ещё 22 миллиарда гривен потеряет на схемах торговли электроникой. Это то, что налоговая не собирает.

Всего это 60 миллиардов гривен, или полтора миллиарда долларов. При этом, наша власть выделила почти миллиард долларов на дороги. Вместо того, чтобы отдать армии», – сказал Лукашенко.

«Это не просто табак, игра и электроника. Это три кармана одного пиджака, который сидит на Банковой. Все эти потоки сходятся в частные карманы. И об этом знает вся страна, но реакции – ноль.

А в это время задача солдата – защитить страну под пафосные речи, что мы вот-вот победим, как только Трамп нам всё обеспечит», – возмущался он.

