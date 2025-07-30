«Темпы продвижения угрожающие»: ВСУшники считают, что судьба Покровска решена

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Российская армия продолжает охватывать Красноармейскую (Покровскую агломерацию) с разных направлений.

Показательно, что ряд украинских источников фактически смирились с неизбежными территориальными потерями на этом участке фронта.

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По мнению обозревателя военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковника ВСУ Константина Машовца наиболее угрожающим является участок северо-восточнее Красноармейска, где ВС РФ начали бои за город Родинское, еще сравнительно недавно находившегося в относительно глубоком тылу.

«Пока 51-й ОА противника, которая оперирует в этой полосе, удаётся продвигаться с достаточно опасным для ВСУ темпом и потому, выход её передовых подразделений к Родинскому – весьма вероятен. Впрочем, так же, как и прорыв в Мирноград. Если в ближайшее время, темпы продвижения штурмовых подразделений 51-й ОА противника кардинально не изменяться, т.е. не снизятся (а на данный момент, к тому никаких предпосылок пока не просматривается), судьба Покровска будет решена», – пишет Машовец в скоем обзоре.

По его словам, в таком случае необходимость в массированных атаках\штурмах юго-западнее города у русских просто отпадет, поскольку российские подразделения подошли вплотную к городской черте, то есть на удобных исходных для штурма города рубежах и позициях.

«Более того, вполне возможно, что 51-й ОА вообще не придётся «подползать» к самому городу, достаточно будет его просто заблокировать с севера, выйдя на вышеуказанные рубежи и взяв, при этом, под плотный огневой контроль все коммуникации МТО, идущие от города в северо-западном направлении. В таком случае, именно 41-я ОА, усиленная частью сил 2-й ОА, сможет «стартануть за главную» на Покровск, ибо её передовые подразделения УЖЕ находятся максимально близко к нему. Всё это дело может сильно усугубиться, если также 51-я ОА прорвётся к Доброполью (а шансы такие у неё есть, судя по темпам продвижения её передовых подразделений на этом направлении). В таком случае, ВСУ получат проблемы уже ОПЕРАТИВНОГО масштаба, причём, и на Краматорском направлении», – предупреждает Машовец.

Не менее пессимистичен экс-советник офиса президента Виктор Андрусив, входивший в избирательный штаб Владимира Зеленского.

Он отмечает, что не является сторонником стратегии «держать каждый метр нашей земли любой ценой», признавая, что для России «получить Покровск – это будет гигантский мотивирующий шаг».

«Я убежден, что удержав ключевые города на Донбассе до конца года – мы бы деморализовали орковскую армию и нивелировали пропаганду. Но действительность против нас. Недостает людей, не хватает ресурсов, не хватает компетентности. При этом все возможное делается, чтобы этого не допустить. Потеря Покровска или других городов «предоставит оркам крылья», которые уже полтора года обрезают наши военные. И это гораздо хуже чем даже высокая цена на нефть», – с горечью констатирует Андрусив.

При этом в украинских военных пабликах уже особо и не отрицают, что передовые группы ВС РФ смогли просочиться в Красноармейск. Идет давление и с востока, где русские прорываются к входящему в агломерацию Димитрову (Мирнограду).

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» пишет, что ситуация «вокруг города мягко говоря хреновая».

«Думаю по карте все и так видно. Пока все занимались ажиотажем вокруг админграницы с Днепропетровщиной, противник сформировал большой выступ, угрожающий и Покровскому, и Константиновскому направлениям», – пишет офицер.

В комментариях к тому посту ВСУшники признают, что судьба Красноармейска практически решена и жалуются, что отсюда перебросили наиболее боеспособные части на Сумское направление, заменив их намного менее устойчивыми подразделениями теробороны.

Известная своими инсайдами и критикой военного руководства депутат Рады и отпетая русофобка Маряьна Безуглая тоже грустит: