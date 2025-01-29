Тема раздела Украины может выйти на международный уровень – Карасев

Вадим Москаленко.  
29.01.2025 22:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока Украина погрязла в кровавой войне и нищете, её западные соседи уже заглядываются на некоторые территории.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Украина погрязла в кровавой войне и нищете, её западные соседи уже заглядываются на...

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«Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить тему прав на украинские земли. Пригласить историков из Польши, Венгрии. Словакии. Пока мы в этой грязной, кровавой, вонючей бытовухе войны пытаемся вычленить что-то героическое, противник поднимает дискуссии такого уровня», – сказал Шелест.

Вадим Карасев возмутился, что на Украине эти вопросы пытаются замалчивать, в то время как европейские соседи уже заглядываются на западные территории «незалежной».

«Об этом много говорят на наших эфирах? Нет. Буданов заикнулся, и получил от активистов.

А на такие вещи надо обращать внимание, потому что в Болгарии, в Румынии – да, там маргиналы, пока не мейнстрим политический, но эту тему начинают поднимать. Заглядываются на Южную Бессарабию, Буковель и так далее», – возмутился Карасев.

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