Тема раздела Украины может выйти на международный уровень – Карасев
Пока Украина погрязла в кровавой войне и нищете, её западные соседи уже заглядываются на некоторые территории.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить тему прав на украинские земли. Пригласить историков из Польши, Венгрии. Словакии. Пока мы в этой грязной, кровавой, вонючей бытовухе войны пытаемся вычленить что-то героическое, противник поднимает дискуссии такого уровня», – сказал Шелест.
Вадим Карасев возмутился, что на Украине эти вопросы пытаются замалчивать, в то время как европейские соседи уже заглядываются на западные территории «незалежной».
«Об этом много говорят на наших эфирах? Нет. Буданов заикнулся, и получил от активистов.
А на такие вещи надо обращать внимание, потому что в Болгарии, в Румынии – да, там маргиналы, пока не мейнстрим политический, но эту тему начинают поднимать. Заглядываются на Южную Бессарабию, Буковель и так далее», – возмутился Карасев.
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