Тема раздела Украины может выйти на международный уровень – Карасев

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Пока Украина погрязла в кровавой войне и нищете, её западные соседи уже заглядываются на некоторые территории.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить тему прав на украинские земли. Пригласить историков из Польши, Венгрии. Словакии. Пока мы в этой грязной, кровавой, вонючей бытовухе войны пытаемся вычленить что-то героическое, противник поднимает дискуссии такого уровня», – сказал Шелест.

Вадим Карасев возмутился, что на Украине эти вопросы пытаются замалчивать, в то время как европейские соседи уже заглядываются на западные территории «незалежной».